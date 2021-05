Andrea Cerioli contro Isolde Kostner a L’Isola dei Famosi. Il naufrago la accusa di averlo mandato spesso in nomination e di non riuscire ad avere mai un confronto con lei poiché spesso silenziosa. “Le stesse chiacchiere che fai con un vaso, le fai con Isolde“, il commento del naufrago. Ma dallo studio Brando Giorgi reagisce alle parole del ragazzo e si scatena una lite a distanza.

Andrea Cerioli contro Isolde Kostner

Andrea Cerioli è uno dei grandi protagonisti di questa puntata de L’Isola dei Famosi. Dopo aver rifiutato di svolgere una prova di gioco, arrendendosi troppo presto, questa volta il naufrago si scatena in una furiosa lite in Playa Palapa.

Oggetto del suo intervento è Isolde Kostner, con la quale non ha creato un rapporto propriamente pacifico. Spesso i due naufraghi si sono battibeccati e, anche questa sera, esplode la lite in diretta.

Isolde Kostner accusa Andrea Cerioli di essere un ragazzo troppo negativo e di pensare spesso al cibo, forse troppo spesso, a tal punto da destabilizzare il gruppo: “Andrea è un tipo molto negativo. Spesso tira fuori tante parole negative. Il cibo è la nostra risorsa e dobbiamo essere contenti con quello che abbiamo“.

Brando Giorgi risponde a Andrea Cerioli

Andrea Cerioli risponde duramente alle parole della concorrente, accusandola di averlo preso di mira: “Sono stato in nomination questa settimana perché mi ha mandato lei.

Poi la butto sempre sul ridere“. Durante il battibecco il ragazzo ha paragonato la campionessa olimpica ad un vaso, accostamento che ha scatenato la curiosità di Ilary Blasi: “Isolde, Andrea ha detto che sei un vaso“.

Andrea spiega così la motivazione di quel paragone: “Perché le stesse chiacchiere che fai con un vaso, le fai con Isolde“. La sua affermazione ha scatenato più reazioni e, dallo studio, si eleva la voce dell’ex naufrago Brando Giorgi.

L’attore reagisce alle parole di Cerioli con un altro, forzatissimo paragone: “Se Isolde è un vaso, Andrea è il water che fa rumore perché brontola sempre“. Parole che non sono piaciute a Cerioli, che ha risposto per le rime: “Tu sei un leone solo in studio, dato che fai il fenomeno“. Il battibecco a distanza prosegue imperterrito e la tensione è elevatissima.

