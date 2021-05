Torna ad occuparsi d’amore il presentatore Flavio Montrucchio e lo fa con uno spin off del suo programma di maggiore successo Primo appuntamento. Primo appuntamento Crociera va in onda su Real Time oggi martedì 18 maggio 2021 e porta i partecipanti in cerca dell’anima gemella su di una nave da crociera. Appuntamento in prima serata alle ore 21:20.

Primo appuntamento Crociera: il nuovo date show di Real Time con Flavio Montrucchio

Torna nel ruolo di novello Cupido il presentatore torinese Flavio Montrucchio e lo fa con un aggiustamento del format di successo da lui presentato fin dal 2019. Questa volta però il date show cambia forma per donare alle ipotetiche nuove coppie delle possibilità con vista mare oltre alla solita cena.

Primo appuntamento Crociera nasce come una costola del più famoso Primo appuntamento e si pone come una versione più fresca ed ammaliante. Nelle 8 puntate che andranno in onda a partire da stasera sul canale 31 di Real Time, vedremo i “concorrenti” presentarsi su di una nave da crociera al posto del solito ristorante. Ad accoglierli come sempre ci sarà Flavio che farà le veci di padrone di casa ed illustrerà agli ospiti la serata insieme alle novità introdotte da questa edizione.

Una importante e succulenta novità infatti è legata alla location che accompagna il programma. Ci sarà infatti la possibilità per i partecipanti all’appuntamento di poter avere, oltre al solito cocktail di benvenuto ed alla solita cena, anche di un gustoso dopo serata: potranno infatti avere la possibilità, qualora l’appuntamento fosse andato bene, di poter godere di una suite da condividere in coppia.

E non finisce mica qui, sembra infatti che la possibilità di poter giacere nella suite non sia limitata al dopo cena ma bensì sia possibile usufruirne per i giorni successivi andando a vivere un vero e proprio viaggio in crociera.

Chissà se tra le onde e i panorami suggestivi immersi nel mare i partecipanti agli appuntamenti possano trovare l’amore?

Flavio Montrucchio e Primo appuntamento Crociera

“Qui non si ha solo il tempo di una cena per conoscersi e piacersi, ma un’intera settimana, dove le occasioni per trovare l’anima gemella sono parecchie: in piscina, in sauna, giocando a bowling… E tutto avviene nel rispetto delle norme anti-Covid“, ha raccontato proprio Montrucchio a Tv Sorrisi e canzoni. E infine anche un commento sul suo ruolo: “I protagonisti verranno da me per consigli, scambi di vedute, titubanze.

Credo di essere un buon confidente. Senza però diventare invadente e attenendomi al buon detto ‘tra moglie e marito non mettere il dito!’“. Staremo a vedere.