Naomi Campbell mamma a 51 anni: l'annuncio a sorpresa della top model su Instagram

Incredibile sorpresa in questi minuti per i numerosissimi follower della super top model mondiale, Naomi Campbell. La Venere Nera, come è stata negli anni soprannominata per le falcate della modella sulla passerella, dotata di naturale e magnifica bellezza, ha annunciato in medias res, lasciando tutti senza parole, di essere diventata mamma all’età di 51 anni.

Naomi Campbell mamma a 51 anni: l’annuncio su Instagram

È un post Instagram che ha lasciato tutti di stucco quello recentemente pubblicato dalla supermodella di Londra, Naomi Campbell. Nessuno era a conoscenza di nulla, nemmeno i media oltreoceano più informati sulla Venere Nera.

Così infatti, nello stupore generale e condiviso, la modella ha annunciato di essere diventata madre: “Una piccola bellissima benedizione mi ha scelta come sua madre – ha scritto su Instagram in queste ore la Campbell, tra le 50 donne più belle del mondo – Sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere questo legame che ora condividiamo, angelo mio. Non c’è amore più grande“.

Naomi Campbell mamma, l’annuncio su Instagram

Lo stupore dei fan: il segreto della Venere Nera

Parole che, come ricorda il Daily Mail, arrivano a distanza di qualche anno da alcune dichiarazioni sulla maternità rilasciate della modella classe 1970, dove si diceva fiduciosa e grata alla scienza.

A corredo delle parole di Naomi Campbell, un dolce scatto che immortala le mani della modella che avvolgono i piedi di una piccola neonata. Oltre ai follower sono rimasti ovviamente basiti anche li stessi amici e conoscenti della modella e le congratulazioni arrivano da tutte le parti, specie dal mondo delle passerelle. Quanto alla gravidanza in sé, nessuno sa praticamente nulla: la modella ha mantenuto l’assoluto riserbo sino ad oggi, giorno in cui ha dato annuncio dell’arrivo della piccola.

