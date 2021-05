Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Cari Ariete, vi attende ancora una buona giornata per questo mercoledì, sempre caratterizzata dalla presenza della Luna nei vostri piani astrali! Grazie, poi, alla congiunzione con Mercurio e Venere, la configurazione promette un gran numero di impegni, ma anche di soddisfazioni dalle piccole e grandi cose della giornata!

Non godrete di grandissime energie, a causa dell’opposizione di Marte, ma una grande vitalità e serenità sarà comunque al vostro fianco per sopperire! Qualche novità potrebbe interessare l’ambito lavorativo, mentre i rapporti procedono a gonfie vele!

Oroscopo Ariete, 19 maggio: amore

Ottime le prospettive che apriranno la vostra giornata di mercoledì sotto il piano amoroso, carissimi amici dell’Ariete! Voi che siete impegnati in una relazione stabile non dovreste affrontare sfide o problemi, ma non ci sono neppure grandi opportunità o novità alle porte.

Similmente, neppure voi amici single godrete di grandi opportunità offerte dagli astri, ma questo non dovrebbe frenarvi!

Oroscopo Ariete, 19 maggio: lavoro

Molto bene per quanto riguarda la sfera lavorativa di mercoledì! Seppur siate carenti di energie, la vitalità alle stelle sarà ottima per sopperire a questa mancanza, garantendovi una giornata che non sciuperà completamente le vostre forze! Tenete gli occhi aperti, amici dell’Ariete, perché le stelle hanno in serbo un’importante novità prima della fine della settimana!

Oroscopo Ariete, 19 maggio: fortuna

La Dea bendata da giorni segue attenta il vostro procedere, garantendovi qua e là qualche influenza più o meno marcata.

Nella giornata di mercoledì non cambierà il suo approccio, ma a brevissimo si farà garante di un’importantissima novità per la vostra sfera lavorativa, qualsiasi cosa vogliate ottenere!