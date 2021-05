Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Carissimi Bilancia, nel corso di questo bel mercoledì potrete contare sull’importante supporto della Luna in angolo positivo con il vostro segno! Grazie a lei dovrebbe aprirsi una fase positiva sia per il lavoro che per le relazioni, qualsiasi sia la vostra situazione sentimentale.

Dovrete solo prestare un po’ di attenzione a come trattate chi vi circonda, specialmente sul lavoro, ascoltando anche le loro opinioni senza cercare di far prevalere esclusivamente le vostre. Giove positivo suggerisce la possibilità di vivere un momento particolarmente lieto nella vostra sfera privata!

Leggi l’oroscopo del 19 maggio per tutti i segni

Oroscopo Bilancia, 19 maggio: amore

Il mercoledì che vi attende, amici della Bilancia, sembra volervi regalare alcune ottime possibilità per quanto riguarda la vita sentimentale! Grazie a Giove sembra possibile vivere dei momenti di pura e semplice armonia e pace in compagnia della vostra dolce metà!

Similmente, anche voi single potrete andare incontro a delle rinnovate opportunità, grazie soprattutto ai transiti di Mercurio e Venere che le accentuano, rendendole appaganti!

Oroscopo Bilancia, 19 maggio: lavoro

La sfera lavorativa non sembra dover essere interessata da problemi, sfide o inutili questioni, cari Bilancia! Ora come ora siete perfettamente allineati con la strada che vi condurrà al successo, ma non senza una buona dose di impegno da parte vostra. Infatti, gli astri non sembrano intenzionati a rendervi il percorso più semplice per ora, ma vogliono prima verificare che siate veramente disposti a dare tutto per i vostri obbiettivi!

Oroscopo Bilancia, 19 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra volervi mettere davanti ad alcune opportunità vantaggiose nel corso di questo bel mercoledì, carissimi amici nati sotto la Bilancia! Voi valutatele tutte attentamente, in particolar modo se si tratta di investimenti, anche se dovrebbero essere veramente buone!