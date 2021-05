Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi amici del Capricorno, la giornata di mercoledì sembra essere decisamente poco serena per quanto riguarda l’amore e il lavoro, ma potrete almeno contare su un’ottima forma psicofisica! Marte in angolo decisamente poco sereno dovrebbe rendere la giornata pesante e faticosa per voi, con un notevole livello di stress ad annebbiarvi la vista.

Sul lavoro dovreste poter contare su delle buone energie, ma anche su una notevole ed importante distrazione che potrebbe causarvi dei ritardi non indifferenti. Occhio anche alle relazioni, che potrebbero richiedervi più attenzione e dedizione, oltre ad un dialogo aperto sui vostri sentimenti e sensazioni.

Oroscopo Capricorno, 19 maggio: amore

All’interno della sfera amorosa, cari Capricorno, sembrate essere ancora interessati da qualche piccolo diverbio con la vostra dolce metà per qualcosa che proprio non le va a genio.

Cercate di fare affidamento a tutta la vostra pazienza, non inciampando nel nervosismo e cercano di aprirvi completamente con il partner. Solo con il dialogo aperto e profondo, oltre all’impegno ovviamente, si possono risolvere i problemi amorosi!

Oroscopo Capricorno, 19 maggio: lavoro

Il lavoro dovrebbe procedere abbastanza bene, o quanto meno senza grossi problemi ad infastidirvi! Tuttavia, potreste essere portati a distrarvi piuttosto facilmente, rischiando di compromettere il vostro rendimento, tardando alcune consegne importanti. Piuttosto, se vi sembra di non riuscire a rimanere concentrati, prendetevi 10 minuti di pausa per poi tornare più efficienti che mai!

Oroscopo Capricorno, 19 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi osserva da lontano, cercando di riservare un po’ del suo influsso anche per voi amici del Capricorno! Una piccola sorpresa o una notizia lieta vi attende, soprattutto nel caso in cui siate single o siate riusciti ad aprirvi completamente con la vostra dolce metà!