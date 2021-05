Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Il mercoledì che sta per aprirsi per voi amici dei gemelli non sembra essere esattamente lieto o al massimo della forma possibile. Giove occupa una posizione piuttosto scomoda, rendendovi nervosi e causando alcuni problemi leggermente difficili da affrontare e fronteggiare. Da qui alla fine del mese, più o meno, attraverserete una fase delicata per quanto riguarda i vostri rapporti con le altre persone, forse a causa di una delusione abbastanza cocente.

Comunque sia, la giornata non vi pone davanti a grandi sfide o inciampi, e potreste anche godere di una serata fantastica in compagnia di qualcuno che vi fa stare veramente bene, forse gli amici di sempre o la vostra dolce metà!

Oroscopo Gemelli, 19 maggio: amore

Molto bene per tutti voi Gemelli impegnati in una relazione stabile e soddisfacente. Il mese di maggio non dovrebbe intaccare la vostra stabilità e neppure l’intesa che c’è tra voi, quindi godetevi questo periodo di calma!

Però, amici single, voi fareste meglio ad interrompere un attimo la vostra ricerca dell’amore eterno perché non potrete contare sulle energie psicofisiche necessarie per riuscire nell’impresa.

Oroscopo Gemelli, 19 maggio: lavoro

La sfera lavorativa della giornata di mercoledì sembra essere caratterizzata dalla buona presenza della Luna non distante dalla vostra orbita celeste! Lei, assieme a Venere e Mercurio, vi permette di procedere con sicurezza, calcolando in modo vantaggioso i passi che vi condurranno verso il successo.

Dovreste riuscire in qualsiasi cosa vi poniate in mente in questa giornata ma, per ora, senza alcuna grossa ripercussione.

Oroscopo Gemelli, 19 maggio: fortuna

L’influsso della Dea bendata della fortuna sembra essere piuttosto carente nel corso di questo soleggiato mercoledì, cari amici nati sotto il segno dei Gemelli. Ma non disperatevi, verranno giorni migliori, privi di inciampi e piccoli problemi!