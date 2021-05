Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi amici del Leone, al vostro orizzonte si configura un mercoledì decisamente sereno e piacevole, grazie al buonissimo ingresso della Luna in angolo positivo nella vostra orbita celeste! Il clima generale che vi accampana dovrebbe uscirne notevolmente giovato da questo bel transito, accentuando le vostre idee e i progetti che avete in mente per garantirvi un futuro sereno!

Inoltre, sembrano attendervi anche alcune importanti notizie nel corso della giornata, in particolare sotto il piano lavorativo, quindi continuate a dare il massimo, affrontando ogni cosa, piccola e grande, con il sorriso!

Oroscopo Leone, 19 maggio: amore

La vostra vita amorosa sembra essere decisamente favorita nel corso di questo mercoledì, carissimi amici del Leone! Dedicate le giuste attenzioni e il tempo che richiede alla vostra dolce metà, mettendo da parte i pensieri lavorativi, e godrete di alcune fantastiche opportunità per dare un via definitivo ad alcune cose di second’ordine che avete in mente per il vostro futuro assieme!

Buone anche le possibilità per i single, buttatevi e non pensateci troppo, andrà tutto per il meglio!

Oroscopo Leone, 19 maggio: lavoro

La giornata, però, sembra volervi regalare le maggiori opportunità soprattutto sul posto di lavoro! Una buonissima ed accentuata voglia di fare ed impegnarvi non passerà inosservata ai vostri superiori, che a brevissimo potrebbero decidere di premiarvi in qualche modo! Gli astri non suggeriscono di cosa si tratti, ma forse un aumento o un premio economico, o magari quella promozione che tanto desiderate!

Oroscopo Leone, 19 maggio: fortuna

Infine, carissimi amici del Leone, in questa giornata che vi regala un buonissimo senso di benessere generale, non dovreste neppure voler ricorrere all’aiuto della Dea bendata della fortuna. In ogni caso, qualcosa potrebbe donarvelo anche lei, ma nulla di troppo grande o entusiasmante.