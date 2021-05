Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Cari Pesci, qualche aspetto della vostra vita sembra poter subire degli importanti cambiamenti positivi nel corso di questo mercoledì di maggio! Giove è fortissimo nei vostri piani astrali, rendendo tutte le sfide e le complicazioni del quotidiano, accentuate dai dissonanti Mercurio e Venere, facilissime da superare senza contraccolpi!

Occhio solo alla comunicazione, sia con la vostra dolce metà che con i superiori e i colleghi, perché non sembra essere un aspetto particolarmente favorito dagli astri.

Oroscopo Pesci, 19 maggio: amore

Amici dei Pesci, la vostra giornata amorosa sembra essere piuttosto tranquilla e serena questo mercoledì! Occhio solamente ad alcune risposte che potreste dare alla vostra dolce metà, anche se non sono previsti grossi litigi all’orizzonte. Nel caso steste pensando di fare qualche passo avanti rispetto al vostro futuro assieme, attendete ancora qualche giorno quando gli astri vi garantiranno alcune ottime possibilità!

Oroscopo Pesci, 19 maggio: lavoro

La sfera lavorativa non sembra dover subire grosse influenze da parte degli astri in queste giornate. L’unica cosa è, anche in questo caso, la vostra capacità comunicativa compromessa, che potrebbe far fallire qualche vostro affare a causa di una frase sbagliata o detta nel momento meno opportuno. Piuttosto, quando state per rispondere a qualcuno, fermatevi a riflettere sulle possibili conseguenze di ciò che state per dire e dovreste riuscire ad evitare ogni possibile problema!

Oroscopo Pesci, 19 maggio: fortuna

La Dea bendata nella giornata di mercoledì non sembra essere molto attenta ai vostri bisogni, carissimi amici dei Pesci. Ma non dovreste neppure trovarvi davanti all’esigenza di chiederle supporto, perché tutto procedere meravigliosamente!