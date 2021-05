Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Cari Sagittario, il vostro mercoledì sembra essere caratterizzato da un generale rinnovamento del vostro spirito, garantitovi dalla buonissima Luna. Tuttavia, il suo influsso è piuttosto limitato e carente, quindi non vi sarà particolarmente d’aiuto per superare tutte quelle difficoltà in amore e sul lavoro che da giorni vi rannuvolano l’umore.

Gli altri transiti che vi interesseranno non sembrano essere positivi, con un Marte che riduce notevolmente le vostre energie, e Mercurio e Venere dissonanti che accentuano il nervosismo, rendendo travagliato il vostro percorso verso gli obbiettivi che avete per il futuro.

Oroscopo Sagittario, 19 maggio: amore

In amore, cari Sagittario, le cose tra voi e la vostra eventuale dolce metà non sembrano dover svoltare a breve. Se da giorni qualche litigio o questione ha rovinato leggermente il vostro rapporto, per ora non sembra ancora possibile che riuscite ad andare oltre.

Ricordatevi, però, che le relazioni vanno coltivate e spesso richiedono molto impegno per trovare una quadra nei momenti più delicati.

Oroscopo Sagittario, 19 maggio: lavoro

Sul lavoro non dovreste incappare in veri e propri problemi che possono rovinarvi la giornata, quanto piuttosto in un generale senso di noia e stanchezza per le mansioni monotone. Tenete duro, perché il periodo di recupero che vi aspetta dopo queste difficoltà sarà molto più gratificante se non mollate il tiro e continuate a fare tutto con l’efficienza che vi contraddistingue!

Oroscopo Sagittario, 19 maggio: fortuna

Evitate anche di sperare che la Dea bendata della fortuna possa esservi in qualche modo d’aiuto. In questo contesto di transiti inefficienti e problematici anche il suo influsso è piuttosto limitato, l’unica cosa che dovete fare è rimboccarvi le maniche.