Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, il continuo di questa settimana non sembra volervi mettere in una grande posizione, a causa di una dissonanza della Luna, di Mercurio e di Venere piuttosto marcata e fastidiosa. Un grandissimo numero di piani, idee, progetti ed ambizioni affollerà la vostra mente nel corso di questo mercoledì, ma presto sarete messi anche davanti all’evidenza di doverne scegliere alcune e non poterle inseguire tutte, sicuramente almeno non contemporaneamente.

Seguendo i buonissimi consigli di Giove positivo saprete incanalare le vostre forze nelle strade più appaganti e gratificanti!

Leggi l’oroscopo del 19 maggio per tutti i segni

Oroscopo Scorpione, 19 maggio: amore

Voi nati sotto lo Scorpione, impegnati in una relazione stabile, non dovreste affrontare alcun tipo di difficoltà nel corso di questo mercoledì! Godetevi la tranquillità per accentuare l’armonia con la vostra dolce metà.

Voi single, invece, non dovreste incappare in una vera e propria relazione per ora, ma una nuova conoscenza potrebbe facilmente evolversi con un leggero impegno da parte vostra!

Oroscopo Scorpione, 19 maggio: lavoro

Per quanto riguarda il lavoro dovreste essere tranquillamente in grado di concludere efficientemente ogni mansione che vi verrà assegnata, magari incaricandovene anche altre per fare bella figura! Nel caso, però, iniziaste un progetto che richiede il supporto di un qualche vostro collega, sceglietelo con cura perché potrebbe inficiare il vostro rendimento, causandovi anche un eccessivo nervosismo che potrebbe sfociare in un litigio piuttosto pesante e marcato.

Oroscopo Scorpione, 19 maggio: fortuna

Cercate anche di non fare troppo affidamento sulla Dea bendata della fortuna nel corso di questo mercoledì. Infatti, cari amici dello Scorpione, sembra essere distratta e quasi per nulla intenzionata ad aiutarvi, ma non dovreste affrontare nulla di difficile, quindi non preoccupatevi!