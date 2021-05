Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 19 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, il vostro mercoledì sembra essere decisamente buono e piacevole, anche se la Luna vi renderà difficile impegnarvi pressoché in qualsiasi cosa. Oltre a questo, il dispettoso luminare notturno sembra promettere anche alcuni momenti di tensione e stress, che potrebbero sfociare facilmente in alcuni litigi piuttosto marcati e spiacevoli.

Cercate solo di fare affidamento alla vostra tranquillità, mordetevi la lingua e andate avanti evitando inutili discussioni che porterebbero solo malumori e nessuna soluzione. In amore potreste tentennare leggermente in giornata, quindi occhio.

Oroscopo Toro, 19 maggio: amore

Le prospettive amorose che attendono voi amici single del Toro non sembrano promettere veramente nulla di buono, Non sarete in grado di esprimere a parole o gesti quelli che provate, compromettendo le vostre possibilità di conquista.

Magari per questa giornata potrebbe essere meglio evitare di impegnarvi nella ricerca dell’amore, potrebbe non valerne la pena. Nel caso siate occupati, invece, occhio ai litigi che potrebbero intaccare il vostro futuro di coppia.

Oroscopo Toro, 19 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro, carissimi amici del Toro, dovreste godere di una giornata veramente al top! Grazie ai buoni transiti che animano la vostra orbita, sembra possibile dare il via a qualche nuova iniziativa o progetto, che sembrano essere decisamente entusiasmanti! Nel caso fosse così, prestate solo attenzione ai piccoli dettagli, spesso ignorati ma che potrebbero compromettere le vostre possibilità di riuscita!

Oroscopo Toro, 19 maggio: fortuna

Benino per quanto riguarda l’influsso della Dea bendata della fortuna, seppur sia piuttosto limitato e non così tanto influente. Potreste, con il suo supporto, riuscire a superare quel piccolo problema di coppia, oppure evitare direttamente la discussione trovando le parole giuste fin da subito.