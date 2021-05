Una prima visione assoluta ci accompagnerà nella serata di martedì 18 maggio 2021 su Canale5. Con Jennifer Lopez a fare da protagonista, tutte le altre curiosità, il cast e la trama di Ricomincio da me che in Italia, al Box Office, ha incassato 2,2 milioni di euro.

Ricomincio da me: il cast del film in onda martedì 18 maggio 2021 su Canale 5

Ricomincio da me (in lingua originale Second Act) è un film di genere commedia del 2018 diretto dal Peter Segal, che già altre volte avete girato film tutti da ridere come l’esilarante Una pallottola spuntata 33⅓ – L’insulto finale e le vicende strampalate legate al personaggio di Eddie Murphy in La famiglia del professore matto.

Il cast della commedia è caratterizzato da una forte presenza di attrici conosciutissime al grande pubblico. La protagonista Maya Vargas è infatti interpretata da Jennifer Lopez, cantante, attrice, showgirl, presentatrice e chi più ne ha più ne metta. Zoe, una ragazza che si avvicina a Maya nel corso del film, vede un altro volto della musica prestato al cinema a prendere i suoi panni. Stiamo parlando infatti dell’attrice, cantante e ballerina Vanessa Hudgens, divenuta popolarissima tra i più giovani quando nel 2006 prese parte al progetto Disney della saga di successo di High School Musical.

Altri interpreti apparsi nel film e facenti parte del cast sono: Leah Remini nei panni di Joan, Annaleigh Ashford ad interpretare Hildy, Dan Bucatinsky come Arthur e Freddie Stroma presta il volto per Ron Ebsen.

Ricomincio da me: la trama del film in onda su Canale5

Maya è una quarantenne in crisi dopo l’aver perso il lavoro. Sempre a fare i conti con una vita difficile e fatta di rinunce, basti pensare alla difficile decisione che ha dovuto prendere quando solo 17enne ebbe una figlia e per assicurarle un futuro migliore la lascia in adozione.

L’ennesimo colpo alla sua situazione dunque le viene dato quando non solo le viene negata una promozione, in favore di un laureato, ma quando a causa di essa si trova senza lavoro.

Disperata si troverà ad architettare un piano insieme alla sua migliore amica Joan e al suo figlio che tornerà utile come genio dell’informatica. Sarà infatti il ragazzo a crearle un curriculum vitae falso e pieno di titoli per far iniziare la risalita sociale della donna che si scontrerà con la verità che forse verrà a galla.