Televoto tutto al maschile a L’Isola dei Famosi. In nomination, in base alle votazioni svoltesi la scorsa settimana in Palapa, sono finiti Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Il primo è un veterano di questa edizione, gli ultimi due hanno invece fatto il loro ingresso in corsa all’interno del reality. Nella puntata di stasera il verdetto porta all’eliminazione di uno di loro.

Nuova eliminazione a L’Isola dei Famosi

Eliminazione al maschile in questo nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi. Il gioco si fa sempre più duro e il reality entra decisamente nel vivo, a distanza di poche settimane dalla finalissima.

Anche stasera si assiste ad un’eliminazione che inevitabilmente andrà a stravolgere le dinamiche di gioco. A rischio Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli.

Per Roberto Ciufoli è l’ennesima nomination cui ha dovuto sottoporsi. L’attore ha sempre dovuto difendersi con le unghie e con i denti dagli attacchi di molti compagni di viaggio, che l’hanno tacciato di presunzione e di essere eccessivamente pesante su alcune dinamiche di gioco. A battagliare assieme a lui due giovani concorrenti, che in Honduras sembrano aver instaurato un ottimo rapporto di amicizia: Ignazio Moser e Andrea Cerioli.

Roberto Ciufoli rimane, eliminata Francesca Lodo

In Palapa viene annunciato il verdetto decisivo: a dover abbandonare il gioco è Roberto Ciufoli. Il naufrago saluta così i suoi compagni di viaggio e, sacco alla mano, abbandona la Palapa. Per lui però, così come per qualsiasi altro concorrente eliminato al televoto, è prevista una seconda possibilità: Playa Imboscadissima.

Roberto Ciufoli, approdato su questa isola parallela a Playa Palapa, deve decidere se rimanere in gioco assieme alle già presenti Beatrice Marchetti e Francesca Lodo, oppure tornare definitivamente in Italia.

Il naufrago è subito intenzionato a restare in gara e, per questo motivo, Ilary Blasi apre un televoto flash. A Playa Imboscadissima possono infatti rimanere massimo due concorrenti e il pubblico è tenuto a decidere chi dei tre non è meritevole di restare. E la scelta ricade su Francesca Lodo, definitivamente eliminata dal gioco. Per Roberto e Beatrice l’avventura prosegue.

