Oggi martedì 18 maggio 2021 inizia una nuova settimana con un altro appuntamento con la sestina vincente del SuperEnalotto, formata come di consueto dai sei numeri estratti, dal numero Jolly e dal numero SuperStar. Segui l’estrazione dalle ore 20:00 e scopri la combinazione vincente su The Social Post.

SuperEnalotto: i numeri della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di sabato 15 maggio 2021

SuperEnalotto: il gioco

Il gioco del SuperEnalotto prende il posto dell’Enalotto alla fine del 1997, quando viene introdotto nel nostro Paese e ne rimane in pianta stabile fino ad oggi. Nel corso del tempo ha subito della variazioni e modifiche, partendo dalla composizione della combinazioni dei numeri vincenti.

La combinazione vincente è conosciuta come sestina e, come detto, nel corso del tempo ha subito variazioni nella sua composizione.

Estrazioni SuperEnalotto: la sestina vincente

Inizialmente, la sestina era legata alle estrazioni delle ruote del Lotto, che ne andavano a formare la combinazione vincente con questa formula: si acquisiva il primo numero estratto sulle ruote selezionate di Bari, Firenze, Milano, Roma, Napoli e Palermo che insieme fornivano quindi i 6 numeri necessari al concorso.

Componendo la combinazione vincente in questa maniera vi era una remota possibilità a non riuscire a comporre la sestina.

Questo sarebbe potuto accadere nel caso in cui alcuni dei primi numeri scelti sulle ruote corrispondenti fossero andassero a coincidere. Per evitare questa remota possibilità si pensò di scegliere eventualmente non più i soli primi numeri estratti ma bensì il secondo, se questo fosse coinciso con altri della combinazioni si sarebbe andati avanti fino al quinto numero estratto della ruota selezionata, pur di estrarre i sei numeri necessari.

Il SuperEnalotto: il numero Jolly ed il numero SuperStar

Successivamente vennero introdotti il numero Jolly e quello SuperStar che cambiarono anche la metodologia di estrazione dei numeri del concorso.

Inizialmente vennero selezionate le ruote di Venezia e quella Nazionale per dotare la combinazione dei numeri Jolly e SuperStars. Dopo un primo periodo con questo regolamento, si pensò di adeguare la modalità di estrazione del SuperEnalotto a quelle del Lotto, cambiando la modalità di estrazione della combinazione del concorso in questione. Così facendo si scelse di effettuare il sorteggio dei numeri della sestina in una estrazione differente e separata da quella del Lotto.

Avvenne lo stesso anche per le estrazioni del numero Jolly e di quello SuperStar.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.