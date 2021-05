Barbara D'urso ha un fidanzato segreto?

Da mesi si vocifera che Barbara D’Urso, abbia una relazione. Anche se la presentatrice ha fatto di tutto per scongiurare ogni sospetto, moltissimi suoi colleghi e amici sostenevano che nascondesse qualcosa, un fidanzato. Nonostante il grande impegno da parte di entrambi nel tenere segreta la relazione, Barbara d’Urso è stata fotografata dal giornale Oggi il giorno del suo compleanno (7 maggio) insieme a un uomo: Francesco Maria Zangrillo.

Chi è Francesco Zangrillo, il presunto fidanzato di Barbara d’Urso

Su Francesco Zangrillo non si hanno molte informazioni. Classe 1973, pratica la professione di assicuratore a Milano, dove vive; ha tre figli avuti da un precedente matrimonio, ormai conclusosi, ed è molto riservato sui social.

Anche se Zangrillo non appartiene al mondo dello spettacolo, il suo nome si ritrova spesso nei gossip. Qualche giorno prima del compleanno della d’Urso, infatti, l’assicuratore era stato al centro di altri piccoli rumors.

Francesco Zangrillo ed Elisabetta Gregoraci

Come riportato da Novella 2000, si vociferava, infatti, che fosse stato lui a mandare delle rose a casa di Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del GF Vip. Zangrillo, però ha smentito tutto: “Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci.

Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza”.

La dichiarazione di Alessi Zangrillo e Barbara d’Urso

Dopo le parole di Zangrillo, che afferma di essere innamorato di un’altra donna, il direttore di Novella 2000, nonché amico della d’Urso, ha tratto le sue conclusioni, anche basandosi su alcune informazioni ricevute.

Da novembre, infatti, Alessi era convinto che la d’Urso avesse una relazione, e dopo la dichiarazione di Zangrillo ha avuto la conferma a tutti i suoi sospetti.

Alessi risulta entusiasta di questo rapporto: “Un uomo – e che uomo! -, pure bello tra l’altro, è innamorato perso di lei e la cosa mi fa piacere. Mi fa un po’ meno piacere il fatto che lui sia così refrattario ad apparire, che di loro foto insieme non se ne trovano. Peccato. Bello, alto, biondo, si chiama Francesco Zangrillo, ed è divorziato da tempo. Ha tre figli, il più grande di vent’anni il più piccolo di dodici, che sanno già da tempo della frequentazione di papà con la signora delle reti Mediaset” ha scritto su Novella 2000.

A questo punto, tutti i fan attendono con ansia che la nuova coppia di innamorati ufficializzi finalmente il rapporto, per poter esprimere tutto il loro supporto!