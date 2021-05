Dopo che la serie tv Bridgerton è stata prolungata per altra 4 stagioni arrivano notizie anche per quanto riguarda un eventuale capitolo precedente alle vicende narrate e viste finora nella prima stagione. Sembra infatti che la sceneggiatrice della serie Shonda Rhimes stia per scrivere una storia che si concentrerà sulle vicende della regina prima che diventi tale.

“Siamo entusiasti di annunciare che stiamo espandendo l’universo di Bridgerton con una serie limitata che racconterà la storia delle origini della regina Charlotte“, si legge sul profilo ufficiale di Netflix scatenando una marea di commenti.

“La serie vedrà anche la presenza della giovane Violet Bridgerton e della giovane Lady Danbury“, aggiungono sapendo di stuzzicare il palato dei fan della prima stagione che segue le vicende di casa Bridgerton.

I tanti fan che si sono avvicinati al mondo e alle vicende riguardanti l’alta nobiltà inglese sono in cerca di nuove informazioni, di nuovo materiale da vedere e di nuovi intrighi da scoprire. E presto saranno accontentati, visto che l’universo di Bridgerton sta per espandersi.

È noto ormai che la fortunata serie Netflix è stata rinnovata per ben altre 4 stagioni dopo che la prima ha attirato su di sé le attenzioni di tanti curiosi spettatori.

Ma le novità sul prodotto sembrano non riguardare solo il futuro della serie ma bensì anche il passato.

La sceneggiatrice Shonda Rhimes che ha firmato la prima stagione, prendendo spunto dalle vicende basate sui romanzi di Julia Quinn, è infatti intenzionata a proporre anche uno spin off della serie che riguarderà le vicende della Regina Charlotte.

La sceneggiatura che sta ultimando Shonda riguarda gli intrighi che riguardano il passato della regina, quando da giovane si appresta a fare il suo ingresso nella nobiltà con una spensieratezza tipica della sua età.

Vedremo dunque il suo passato del quale faranno parte anche Lady Violet (la madre degli 8 giovani che sono protagonisti della prima stagione) e Lady Danbury, un’altra donna molto influente nell’alta società del tempo. Verosimilmente vedremo i giochi di potere nei quali le giovani donne hanno preso parte e che in fondo sappiamo già come le hanno formate. Scopriremo di più del loro passato anche dal punto di vista amoroso, facendo un salto all’indietro nei primi amori della regina e degli altri personaggi coinvolti.

Anche se non si sa poi molto. probabilmente la serie prenderà spunto da un’altra saga firmata sempre dall’autrice Julia Quinn, quella dei Rokesby.

All Hail The Queen!



Thrilled to announce we’re expanding the Bridgerton universe with a limited series that will tell Queen Charlotte’s origin story — the series will also feature young Violet Bridgerton and young Lady Danbury pic.twitter.com/nshBfETMdN