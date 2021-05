Gianni Sperti ha attaccato Luca Cenerelli a Uomini e Donne per il suo comportamento ambiguo nei confronti di Elisabetta Simone. Il Cavaliere ha più volte sottolineato di non provare nessun sentimento per la Dama, con cui ha portato avanti una conoscenza, poi interrotta.

Nel corso dell’ultima puntata del dating show, però, Luca Cenerelli si era riavvicinato alla Dama con dei comportamenti che facevano supporre una sua gelosia nei suoi confronti.

Secondo Gianni Sperti questo suo tira e molla non fa che illudere Elisabetta Simone, che così non riesce ad andare avanti.

Gianni Sperti attacca Luca Cenerelli in difesa di Elisabetta Simone

Gianni Sperti è andato contro a Luca Cenerelli nella puntata del 19 maggio di Uomini e Donne.

Dando voce a tutto quello che, anche noi telespettatori gli avremmo voluto dire: “Quest’ingenuità è poco credibile alla tua età… Fai una pressione psicologica pesante“.

Il bel Cavaliere continua a ripetere di non volere approfondire ulteriormente la conoscenza con Elisabetta Simone, per la quale non sente alcun sentimento. Poi, però, la cerca e prova a ostacolare le sue conoscenze nuove, come raccontato dalla Dama: “Luca è venuto verso di me e mi ha chiesto… Se mi ero baciata con Marco… Non sono riuscita a baciarlo perché continuo a pensare a lui… Cosa c’è?

“.

L’atteggiamento contorto di Luca Cenerelli e le sue spiegazioni ancora meno chiare, hanno fatto sbottare l’opinionista: “Adesso comincia il sermone… Cosa te ne frega se tu non provi nulla?“.

Gianni Sperti contro Luca Cenerelli, l’opinione di Tina Cipollari

Gianni Sperti ha attaccato gli atteggiamenti di Luca Cenerelli a Uomini e Donne, nella puntata del 19 maggio. Il Cavaliere ha provato a fornire delle spiegazioni ma con scarsi risultati: “Sono stato male… Non me lo so spiegare con esattezza nemmeno io“.

Anche Tina Cipollari ha bocciato le scuse di Luca Cenerelli: “Tu ci vuoi far credere che non sia il motivo per cui l’hai fatto?“.

