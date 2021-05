Si ha notizia oggi del ricovero dell’attore e cantante italiano in ospedale, Lando Buzzanca. A render noto l’accaduto è stata la compagna, Francesca Della Valle, che ha raccontato nel corso di un’intervista di una brutta caduta dell’attore che lo ha costretto al ricovero in ospedale.

Lando Buzzanca ricoverato in ospedale

La notizia viene a galla insieme allo sfogo da parte della compagna di Lando Buzzanca, Francesca Della Valle. Al fianco del grande attore da oltre 5 anni, la compagna ha infatti raccontato ad Oggi la frustrazione per i recenti eventi che hanno costretto Buzzanca al ricovero ospedaliero senza che lei però possa visitarlo.

“Io amo Lando e voglio salvargli la vita. Tenermi lontana da lui è violare il suo benessere psicofisico – ha raccontato Francesca Della Valle, sfogandosi, a Oggi – è fondamentale per la salute. Mi sembra di vivere un incubo, la notte non dormo pensando a quanto possa sentirsi solo“.

Lo sfogo della compagna di Buzzanca: “Siamo una coppia riconosciuta da anni“

Come raccontato dalla Della Valle, l’attore Lando Buzzanca sarebbe stato ricoverato a seguito di una brutta caduta in quel di Roma. Secondo quanto riferito sempre dalla compagna al settimanale di gossip, l’amministratore di sostegno dell’attore 86enne le avrebbe impedito di stargli accanto in questo difficile momento: “Non parlo solo per me ma anche per tutte quelle donne che, pur non essendo mogli, sono le compagne di una vita.

Noi siamo una coppia riconosciuta da anni, abbiamo vissuto il nostro amore pubblicamente – spiega la Della Valle – Lando ha dichiarato in tv che mi voleva sposare… Ho persino scritto al Presidente della Repubblica per chiedergli aiuto. Perché Lando Buzzanda è un pezzo di storia del cinema italiano, patrimonio della nostra cultura“.