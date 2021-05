Ludovico Tersigni è un nome che, tra qualche anno probabilmente, sentiremo molto spesso. Dopo i grandi successi al cinema, ora la grande occasione: X-Factor, dove raccoglie la pesante eredità lasciatagli da Alessandro Cattelan.

Tutto su Tersigni, futuro conduttore di X-Factor.

Luca Tersigni chi è: dalla musica al cinema, gli esori

Ludovico Tersigni nasce a Roma l’8 agosto del 1995. Fin da piccolo, si appassiona di arte e delle sue mille sfaccettature. Prima la grande devozione per la musica (suona sia la chitarra che il basso), poi l’avvicinamento a piccole compagnie amatoriali di teatro, dimostrando una certa inclinazione per i musical.

Spinto dai genitori, frequenta vari corsi per perfezionarsi.

Nel 2014 esordisce come attore, grazie allo zio Diego Bianchi (in arte Zoro), nel film Arance&Martello, poi presentato alla 71esima edizione della Mostra Internazionale d’arte cinematografica, a Venezia. PEr Tersigni è solo l’inizio di una lunga carriera cinematografica: prima collabora con Gabriele Muccino nel film L’estate addosso, dove interpreta il ruolo di Federico e poi, nel 2016, è Sam il protagonista di Slam – Tutto per una ragazza.

Luca Tersigni: l’idolo delle nuove generazioni grazie alla tv

Ludovico Tersigni, però, è divenuto l’idolo di molti giovanissimi grazie alle Serie TV.

Nel 2015 ottiene una parte in Tutto può succedere, al fianco di attori del calibro di Pietro Sermonti, Camilla Filippi, Matilda De Angelis e Benedetta Porcaroli, giovane attrice divenuta celebre grazie a Netflix e alla serie Baby, proprio come Tersigni.

Dopo questa importante occasione, Ludovico Tersigni è Giò (Giovanni) Garau nella celebre web serie Skam Italia, spopolata in pochissimo tempo, su Netflix, tra i giovanissimi. Successivamente, sempre sulla piattaforma streaming, interpreta Alessandro Alba in Summertime (di cui, molto presto, usciranno nuovi episodi).

Ludovico Tersigni chi è: i social e la vita privata

A differenza di ciò che si pensa, Ludovico Tersigni non ama particolarmente stare sui social. In un’intervista a Vanity Fair, l’attore dichiarava di Instagram: “È un mezzo a cui, in generale, non cerco di ricorrere perché credo che, in alcuni contesti, possa snaturare il mestiere dell’attore – e continua – Se abusiamo della nostra immagine, rischiamo di perderci in un labirinto di specchi: proprio quello che non voglio che accada“. Nonostante ciò, l’attore conta più di 100mila follower.

In merito alla vita privata di Ludovico Tersigni sappiamo davvero poco: sembra che, attualmente, sia single: sui suoi canali social, anche se poco frequentati, non appaiono foto in compagnia di ragazze ma ciò non implica che il 25enne non sia in dolce compagnia.