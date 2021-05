Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Amici dell’Acquario, occhio alla vostra giornata di giovedì che non sembra essere così tanto positiva. Avete goduto di ottimi transiti per diversi giorni, ma ora gli astri si stanno muovendo velocemente, cambiando faccia e influsso. Un notevole senso di confusione rispetto a quello che state facendo potrebbe cogliervi fin dalle prime ore della giornata, rallentando in maniera piuttosto consistente le vostre ambizioni.

Cercate di rimandare il più possibile ogni decisione o scelta, sia per la giornata che per il futuro, perché con la mente poco lucida potreste facilmente compiere alcuni errori sostanziali.

Oroscopo Acquario, 20 maggio: amore

La vostra giornata amorosa sembra configurarsi come monotona e prima di grosse opportunità o possibilità. Per voi Acquario single non sembra esserci veramente nulla all’orizzonte, nessuna conoscenza, nessuna relazione e nessuna importante nuova emozione.

Mentre voi amici impegnati non dovreste affrontare problemi o sfide, ma neppure vivere gradi sensazioni rinnovate ed entusiasmanti con la vostra dolce metà, ma non è una cosa negativa!

Oroscopo Acquario, 20 maggio: lavoro

Il piano lavorativo sembra essere quello a subire la maggior parte di influssi e conseguenze negative nel corso di questa giornata. La confusione che caratterizza il vostro giovedì si ripercuoterà anche sul lavoro, rischiando di mettervi in alcune brutte situazioni e posizioni con i vostri superiori. Cercate di evitare di farvi carico voi delle decisioni importanti, potreste commettere alcuni importanti errori valutativi.

Oroscopo Acquario, 20 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna, infine, sembra essere decisamente distratta e occupata altrove nel corso di questa giornata, cari amici dell’Acquario. Nulla di cui dobbiate preoccuparvi, state tranquilli e semplicemente evitate di pensarci o farci troppo affidamento.