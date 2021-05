Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Cari Bilancia, questo giovedì sembra essere decisamente negativo per voi e vuole suggerirvi di correre il più possibile ai ripari. La Luna negativa vi presenterà il conto di un qualche problema già sorto in passato, probabilmente in ambito famigliare o economico, spingendovi a risolverlo una volta per tutte, ma non senza un notevole impiego di energie.

Potrete contare almeno su Mercurio e il Sole, positivi ma poco forti nella vostra orbita, che assieme dovrebbero donarvi la forza necessaria per impegnarvi nel lavoro! Occhio alla sfera amorosa, qualsiasi sia la vostra situazione sentimentale.

Oroscopo Bilancia, 20 maggio: amore

Voi che siete impegnati in una relazione stabile, questo giovedì potreste dover affrontare alcune discussioni delicate con la vostra dolce metà a causa di qualche incomprensione recente o passata.

Nulla di irrisolvibile, ma forse potrebbero volerci un paio di giorni. Voi della Bilancia single, invece, potreste forse incappare in una nuova conoscenza, ma non sembra portarvi grande felicità, quanto una cocente delusione tra un po’ di tempo.

Oroscopo Bilancia, 20 maggio: lavoro

La sfera lavorativa, fortunatamente, sembra essere abbastanza positiva in questo generale clima poco sereno e gratificante. Grazie ad un buon livello di grinta affronterete ogni piccola cosa come una sfida, portandola a termine piuttosto facilmente e velocemente. Occhio però a non farvi illusioni sul vostro futuro, ora come ora la strada del successo non sembra essere per nulla praticabile.

Oroscopo Bilancia, 20 maggio: fortuna

Benino anche per la Dea bendata della fortuna nel corso del vostro giovedì! Grazie a lei potrebbe esserci garantita la tranquillità lavorativa, oppure potrebbe attendervi una bella e gratificante notizia!