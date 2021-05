Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Voi del Capricorno siete al cospetto dell’ennesima giornata piuttosto positiva e gratificante! Molto buona, in particolar modo, la posizione occupata dalla Luna nei vostri piani astrali, che vi riempie di idee vincenti per il vostro futuro, soprattutto per l’aspetto economico!

Occhio solo a Giove e Saturno, che non sono negativi ma procedono lentamente sul loro percorso, rallentando anche voi e le vostre iniziative, ma nulla di troppo negativo! In amore la giornata potrebbe assumere posizioni abbastanza ambigue, in base a come vivete la vostra vita sentimentale.

Leggi l’oroscopo del 20 maggio per tutti i segni

Oroscopo Capricorno, 20 maggio: amore

Nel caso siate impegnati in una relazione buona e gratificante, carissimi amici del Capricorno, allora la giornata di giovedì non sembra essere negativa per voi! Ma se qualche piccolo diverbio vi avesse interessati negli ultimi giorni, potreste sentirvi leggermente trascurati e poco amati dalla vostra dolce metà.

Piuttosto che riempirvi la testa di idee o pensieri negativi, affrontate con il partner la questione per trovare una buona soluzione vantaggiosa!

Oroscopo Capricorno, 20 maggio: lavoro

Le opportunità che vi attendono sul lavoro sono abbastanza positive, anche se potreste avvertire un’eccessiva stanchezza sulle vostre spalle, oltre ad un generale rallentamento delle vostre iniziative. Nulla di traumatico o che possa rovinarvi il futuro, cercate solo di non strafare e tutto andrà per il meglio!

Oroscopo Capricorno, 20 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna qualcosa di piccolo sembra averlo in serbo per voi amici nati sotto il Capricorno!

Non si tratta di nulla che possa svoltare o migliorare profondamente il vostro futuro, ma potrebbe garantirvi una buona dose di soddisfazione!