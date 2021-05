Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Cari Gemelli, la giornata che vi attende questo giovedì sembra essere decisamente positiva e gratificante, grazie ad una buona serie di transiti a vostro completo favore! Mercurio, il Sole e Marte sono molto forti e influenti nella vostra orbita, garantendovi un ottimo livello di ottimismo ed investendovi con un benessere abbastanza generalizzato!

Solo la Luna è dissonante nei vostri piani astrali, rendendovi leggermente ostica la giornata amorosa, con qualche piccolo ostacolo da affrontare.

Oroscopo Gemelli, 20 maggio: amore

Nel caso foste dei Gemelli single, la vostra giornata dovrebbe regalarvi qualche bella possibilità di conquista, se solo riusciste ad uscire dalla vostra bolla di sicurezze. Nel caso foste impegnati, però, una piccola discussione con la vostra dolce metà potrebbe leggermente rovinarvi l’umore nelle prima ore del giovedì.

Nulla di traumatico, basterà fermarsi un attimo a parlare, senza lasciarsi trascinare dai sentimenti negativi e dall’impeto.

Oroscopo Gemelli, 20 maggio: lavoro

Il piano lavorativo, però, dovrebbe attestarsi come decisamente positivo per voi amici dei Gemelli! Oltre ai buoni influssi che vi migliorano l’umore e la produttività, permettendovi di concludere un buon numero di mansioni, anche Venere vuole ritagliarsi una piccola parte di influenza! Grazie a lei vi si prospettano ottime possibilità di guadagno, oltre ad una buonissima collaborazione con i vostri colleghi per un progetto che inizierà in giornata!

Oroscopo Gemelli, 20 maggio: fortuna

Bene anche per la Dea bendata della fortuna, che unirà il suo influsso a quello di Venere. Le due forze fortunate che vi illuminano il cielo, cari Gemelli, assieme accentuano in maniera piuttosto profonda le possibilità di guadagno e di svolta economica, basta saper cogliere i segnali del destino!