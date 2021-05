Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Il giovedì che attende all’orizzonte voi amici del Leone sembra volervi garantire alcuni influssi contrastanti l’uno con l’altro. È vero che il Sole, Mercurio e Marte sono in angolo positivo e sono dei pianeti fondamentali per il vostro benessere, ma dall’altra parte ci sono la Luna e Venere decisamente poco sereni.

Una buonissima creatività e delle rinnovate energie si accompagneranno a una scarsa voglia di impegnarvi e ad un decremento delle possibilità per voi amici single del segno. Occhio alla confusione che potrebbe cogliervi in alcuni momenti della giornata.

Oroscopo Leone, 20 maggio: amore

Carissimi Leone impegnati in una relazione stabile, non dovreste incappare pressoché in alcun problema con la vostra dolce metà. Solamente, potrebbe esservi richiesto un maggiore impegno sotto il piano sentimentale, ma nulla di eccessivamente brutto!

Voi amici single, però, godrete di veramente pochissime opportunità di conquista, quindi magari organizzate qualcosa con i vostri amici piuttosto ché impegnarvi per nulla.

Oroscopo Leone, 20 maggio: lavoro

Bene per quanto riguarda il lavoro, seppur la vostra produttività non sembri essere assolutamente accentuata. Nonostante questo, però, potrete riuscire a concludere ogni sorta di mansione della giornata, senza sperare in grandi possibilità di successo o in importanti passi avanti per il vostro futuro.

Oroscopo Leone, 20 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna da qualche parte, nel corso della giornata, sembra avere qualcosa di bello e gratificante in serbo per voi amici del Leone!

Non è chiaro di cosa si tratti, ma voi rimanete vigili e lasciatevi stupire, ne gioverete certamente di più che sapendolo in anticipo!