Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Carissimi Sagittario, questa giornata di giovedì sembra volervi regalare la possibilità di scaricare tutte le brutte tensioni dell’ultimo periodo! Una buonissima dose di grinta, oltre a tanta forza vitale e ancora più energia, sarete in grado di mettervi completamente in gioco, ottenendo qualsiasi vi mettiate in testa!

Il Sole e Mercurio, molto forti ed importanti per voi, sostengono la vostra giornata lavorativa, dandovi la possibilità di chiudere alcuni buoni accordi! Alcuni importanti cambiamenti sono nell’aria, ma dovrete attendere ancora un po’ continuando a combattere!

Leggi l’oroscopo del 20 maggio per tutti i segni

Oroscopo Sagittario, 20 maggio: amore

La sfera amorosa, purtroppo, cari amici del Sagittario, non sembra essere granché favorita nel corso di questa giornata. Seppur possiate contare su un ottimo livello di impeto erotico e sessuale, la comunicazione, il dialogo e le emozioni non sembrano essere particolarmente accentuate all’interno della vostra relazione stabile.

Nulla di emozionante sembra attendere voi single, ma uscite comunque a divertirvi con gli amici di sempre!

Oroscopo Sagittario, 20 maggio: lavoro

La sfera lavorativa di giovedì sembra essere sorretta da un buon numero di transiti positivi, carissimi amici nati sotto il segno del Sagittario! Grazie alla nuova grinta e alle energie che vi sono garantite dagli astri dovreste essere in grado di portare a termine qualsiasi mansione, senza neppure farvi intaccare dai piccoli ostacoli classici del quotidiano!

Oroscopo Sagittario, 20 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna, però, è particolarmente attenta a voi amici del Sagittario! Grazie a lei si prospettano nel vostro immediato futuro alcune ottime possibilità di investimento, valutatele a fondo e se le ritenete vantaggiose, buttatevi!