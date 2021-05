Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Il giovedì che sta per accogliervi, cari Scorpione, non sembra essere così tanto positivo, ma fortunatamente neanche pessimo! La Luna occupa ancora una posizione decisamente scomoda nei vostri piani astrali, costringervi a lasciarvi alle spalle qualcosa di importante a cui non vorreste veramente rinunciare.

Alcuni progetti e piani sembrano subire dei bruschi rallentamenti, in un generale clima poco sereno per quanto riguarda la sfera lavorativa. Ma almeno Venere vi sorride dall’alto, garantendovi la tranquillità relazionale ed amorosa, anche nel caso siate single!

Oroscopo Scorpione, 20 maggio: amore

Voi che da tempo avete una relazione stabile, nel caso ultimamente non abbiate dovuto affrontare nessun problema rilevante, allora godrete di un’ottima giornata di tranquillità! Voi single dello Scorpione, invece, grazie al buon supporto di Venere potreste incappare in una bellissima e gratificante conoscenza, nel caso cerchiate qualcosa di serio e stabile.

Buttatevi e non fatevi frenare dalle delusioni del passato, non ha senso pensarci ora!

Oroscopo Scorpione, 20 maggio: lavoro

Sotto il piano lavorativo non sembrano attendervi grosse opportunità o gratificazioni, ma anzi un buon senso di delusione a causa di un qualche progetto fallito. Non fatevene una colpa, è normale che talvolta le cose non vadano come erano state programmate, ma l’importante è proprio non farsi abbattere e rimettersi subito in gioco per segnare una fantastica vittoria!

Oroscopo Scorpione, 20 maggio: fortuna

L’influsso della Dea bendata, cari Scorpione, risulta essere decisamente carente, se non quasi completamente nullo. Non pensateci e non fatene un problema, non vi serve l’aiuto della fortuna per rialzarvi e primeggiare!