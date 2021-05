Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, un brutto e pesante giovedì si configura al vostro orizzonte, con brutte ripercussioni sulle vostre energie psicofisiche. Il Sole, Mercurio e Marte occupano posizioni veramente scomode nella vostra orbita, rendendovi fisicamente e mentalmente stanchi, poco produttivi e ancora meno invogliati ad impegnarvi.

Anche le vostre ambizioni sembrano essere frenate e le strade che decidete di percorrere sembrano essere disseminate di ostacoli. Ma non è tutto negativo, con Venere in angolo benefico potrete contare se una buona giornata per quanto riguarda i sentimenti amorosi!

Leggi l’oroscopo del 20 maggio per tutti i segni

Oroscopo Toro, 20 maggio: amore

Seppur la vostra giornata sembri essere decisamente travagliata, cari amici del Toro, sotto il piano amoroso tutto dovrebbe procedere veramente bene! Grazie a Venere sarà più semplice saldare nuovi rapporti, anche se solo di amicizia, nel caso siate single, ed uscire a divertirvi potrebbe essere un buon modo per lasciarvi alle spalle il peso della giornata!

Ottime anche le opportunità che attendono voi amici impegnati da tempo, con un buon rafforzamento del vostro legame.

Oroscopo Toro, 20 maggio: lavoro

Il piano lavorativo non sembra essere affatto reso sereno dai transiti astrali, amici nati sotto il Toro. I progetti che potreste decidere di iniziare in giornata sembrano donarvi solo delusioni e fastidi, mentre le strade che vi conducono verso i vostri obiettivi per il futuro sono decisamente difficili da percorrere.

Ma non preoccupatevi troppo, basterà evitare di esporsi e tutto dovrebbe andare per il meglio.

Oroscopo Toro, 20 maggio: fortuna

Qualcosa di molto piccolo, cari Toro, sembra potervi attendere da parte della Dea bendata della fortuna, ma non fateci troppo affidamento. Al più potrebbe aiutarvi a superare un piccolo problema o ostacolo del quotidiano.