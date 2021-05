Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 20 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Carissimi amici della Vergine, questo giovedì sembra essere quasi completamente dedicato alla sfera amorosa! Le buonissime Luna e Venere entreranno prepotentemente nei vostri piani astrali, mantenendosi leggermente distanti, per mitigare gli effetti negativi di Giove e Saturno. Questi ultimi sembrano voler rendere la vostra strada verso il successo decisamente ostica e travagliata, ponendovi davanti anche a qualche ostacolo e marcata indecisione sotto il piano lavorativo.

Nuove opportunità si configurano per voi single, ma con una passionalità sessuale ed erotica decisamente in calo a causa di un Marte non esattamente sereno.

Oroscopo Vergine, 20 maggio: amore

Nel caso siate impegnati in una relazione sentimentale duratura e stabile, amici della Vergine, tutto dovrebbe procedere piuttosto bene in giornata, anche se la vostra sfera erotica e sessuale non è esattamente al top.

Per voi single, invece, Venere ha in serbo qualcosa di decisamente emozionante, come una nuova conoscenza che potrebbe donarvi una bella avventura, oppure diventare una relazione stabile con un po’ di impegno da parte vostra.

Oroscopo Vergine, 20 maggio: lavoro

L’aspetto lavorativo del vostro giovedì sembra dover leggermente soffrire dei transiti negativi che interesseranno la vostra orbita. Dovrete affrontare numerosi piccoli ostacoli sulla vostra strada verso il successo, così come alcune indecisioni potrebbero farvi perdere delle ottime opportunità.

Occhio anche al piano economico, perché sembra che possiate dover affrontare qualche spesa imprevista.

Oroscopo Vergine, 20 maggio: fortuna

Cercate di non pensare troppo alla Dea bendata in questo sereno giovedì, carissimi amici nati sotto la Vergine. Questo principalmente perché non sembra voler avere un’influenza ampia e marcata, ma anche perché potreste non dover approfittare del suo supporto in nessuna situazione!