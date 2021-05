Netflix dal 1 luglio 2021 proporrà in catalogo un nuovo progetto comedy tutto all’italiana. Generazione 56k racconterà una storia italiana ambientata negli anni ’90 e scandita dai tempi del famoso modem per la connessione internet a 56k. La nuova serie tv vedrà nel cast alcuni componenti del gruppo comico napoletano dei The Jackal.

Generazione 56k: quello che sappiamo sulla trama della nuova serie tv Netlix

Il progetto è tutto italiano e guarda sia al presente che al futuro, raccontando l’Italia a differenti velocità alle prese con il progresso tecnologico che ha cambiato la vita di molti, se non di tutto.

Generazione 56k arriverà sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 1 luglio 2021 e vede un cast interamente italiano. La storia vede i due protagonisti alle prese con la vita di tutti i giorni sin da quando si sono conosciuti negli anni ’90. Daniel e Matilda sono due innamorati che si sono visti crescere a vicenda e, insieme ai loro amici storici Luca e Sandro, lo hanno fatto con il tempo scandito dal suono del modem 56k.

Il racconto si svilupperà su piani temporali differenti, tra i frequenti salti nel passato a sbirciare l’inizio della loro storia e i momenti del presente che vedono una storia fatta di alti e bassi, come tante ce ne sono oggigiorno.

L’espediente del flashback servirà per cogliere tutti gli aspetti di una generazione che ha convissuto con il boom tecnologico, che ha visto tanti ragazzi dell’epoca alle prese prima con arnesi tecnologici ormai retrò e dopo con il dover programmare la propria vita a tempo di device ultramoderni e connessioni iperveloci.

Il viaggio al fianco di questa coppia e del loro mondo fatto dagli amici di sempre, ci porterà a toccare tematiche tipiche delle serie comedy come l’amicizia, il dover crescere e l’amore.

Generazione 56k: il cast della nuova serie tv Netlix

La produzione della serie è interamente italiana e vede un cast anch’esso costituito da attori del nostro Paese.

I due protagonisti Daniel e Matilda sono interpretati da Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli nel presente e due giovani attori ad interpretarli nel passato. Lo stesso espediente sarà utilizzato anche per i due amici che saranno interpretati da due volti conosciutissimi dai più giovani. Stiamo parlando di due componenti del gruppo comico napoletano dei The Jackal, collettivo autore di video virali su Youtube e varie comparsate in programmi televisivi: Gianluca Fru (pseudonimo di Gianluca Colucci) vestirà i panni dell’amico Luca e Fabio Balsamo interpreterà, invece, l’altro amico Sandro.

