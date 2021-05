Lo stadio dei Marmi intitolato a “Pietro Mennea” ospiterà un evento benefico a favore della lotta contro la violenza sulle donne. Di fronte due squadre di uomini capitanate da Christian “Bobo” Vieri per la squadra dei “rasati” e Daniele De Rossi per la squadra di quelli con la barba. Lo scopo sarà quello di fornire opportunità ed aiuto psicologico e legale alle donne che hanno subito violenza.

Bomber & King: due squadre contro la violenza

L’evento che andrà in onda su Italia 1 giovedì 20 maggio 2021 alle ore 21:20 sarà una partita di calcio che vedrà due squadre di ex campioni di calcio legati dalla lotta contro la violenza sulle donne.

La partita Bomber vs King sarà un evento al fianco della Fondazione Doppia Difesa, fondata nel 2007 dalla presentatrice Michelle Hunziker e dalla politica ed avvocatessa Giulia Bongiorno, e dell’iniziativa di inclusione lavorativa Aula 162, promossa da Procter & Gamble e dall’Associazione Next. Ospite d’eccezione della serata anche Luca Argentero.

In campo vedremo volti noti del calcio italiano ed internazionale, con le due squadre pronte a sfidarsi sotto l’espediente di Bomber vs King, a comporre le compagini di chi ha il volto rasato contro chi invece presenta la barba.

I nomi dei grandi ex campioni del passato recente e non del calcio italiano saranno di primo ordine ed annovereranno tra gli altri Totti, Toni, Grosso, Barzagli e Balzaretti.

Il messaggio di Michelle Hunziker

E cosi Michelle Hunziker condivide sui social il suo “pre partita”: “Anche gli uomini sono stufi della violenza sulle donne! Ed è così che è nata l’idea di far scendere in campo miti e leggende del calcio italiano per dare un grande segnale e per aiutare concretamente Doppia Difesa nel sostengo legale e psicologico alle vittime di violenza! Per voi stasera una grande partita di calcio su italia 1 in prima serata “BOMBER VS KING”!!!

“.