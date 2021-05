Isola dei Famosi, stravolta la finale del programma: quando sarà e dove sarà, le novità

Non smettono di arrivare news e novità dalle Honduras dove lentamente si avvicina la finalissima di questa corrente edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, affiancata da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Un’edizione minata dagli improvvisi abbandoni e dai cambi di messa in onda che però sta volgendo al termine in cerca più che mai di successo alla luce di ascolti Auditel che tuttavia non hanno fatto emozionare troppo.

Le ultime novità riguardano proprio la finale del reality, quando sarà e dove sarà.

Isola dei Famosi, in tempi di Covid cambia la modalità della finale

La finale di questa corrente edizione dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina: iniziata subito dopo la fine del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, un successo clamoroso per Mediaset, l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi ha dovuto faticare un po’ per racimolare gli ascolti alla luce dei tanti cambi all’interno del cast, la maggior parte dovuti a improvvisi abbandoni da parte dei naufraghi, quasi tutti infortunati.

Isola dei Famosi, la finale: dove sarà e quando sarà

Come dicevamo però, Mediaset è a caccia di una finale scenica e capace di attirare l’attenzione del pubblico. Un’altra prima volta in quel delle Honduras: pare infatti che, da anticipazioni online, quest’anno la premiazione del vincitore di questa edizione non avverrà canonicamente negli studi televisivi italiani ma direttamente alle Honduras.

Un cambiamento che per certi versi ci si poteva immaginare: è risaputo come, per motivi dovuti all’emergenza sanitaria, debbano trascorrere giorni prima che un naufrago approdi nello studio della Blasi, post quarantena. In questo modo, proclamando il vincitore alle Honduras, si eviterebbero tutti i problemi in termini di “attesa”. Noto dunque il “dove” avverrà la premiazione e la finale, non c’è segreto nemmeno sul quando: salvo imprevisti, la finale dell’Isola dei Famosi è prevista per la serata del 7 giugno prossimo, in onda sempre su Canale 5.

