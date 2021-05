Maria De Filippi ha bacchettato Ida Platano nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne. La conduttrice ha notato che la Dama fosse scoppiata a piangere e ha deciso d’intervenire.

Dopo essersi accertata del motivo del dispiacere di Ida Platano, Maria De Filippi ha deciso di proporle una nuova conoscenza.

Maria De Filippi e Ida Platano: le parole della conduttrice

Maria De Filippi si è rivolta a Ida Platano a Uomini e Donne. In questi giorni l’ex storico della Dama, Riccardo Guarnieri, è tornato in studio e ha smascherato un accordo tra lui e Roberta Di Padua. Ma anche con Ida Platano è nata la lite.

Dopo questo scontro la conduttrice del famoso dating show ha notato le lacrime della Dama: “Perchè piangi?… Stai pensando alla scenata con Riccardo?“.

Ma Maria De Filippi ha anche consigliato a Ida Platano di uscire con Gabriele: “Io sono fissata su di te e Ida… Sembra una persona solida Gabriele“. Quando la Dama ha ammesso di aver rifiutato il numero del Cavaliere, la conduttrice ha sbottato: “Perché sei scema?“. Ida Platano ha provato a spiegarsi: “Si è avvicinato a fine registrazione… Mi ha parlato subito di Riccardo“. Ma Maria De Filippi ha risposto a tono: “Tu hai parlato solo di Riccardo per due anni“.

Maria De Filippi e Ida Platano: l’ncontro combinato

Maria De Filippi ha bacchettato Ida Platano a Uomini e Donne, ma la Dama è effettivamente uscita con Gabriele, come consigliato dalla conduttrice: “Devo dire che non è stato un caffé… Mi ha detto ti porto al mare. In realtà io il mare non l’ho visto… L’ho inviato in camera mia a bere il caffé… Due chiacchiere nel letto“.

I due protagonisti del parterre hanno dichiarato che continueranno a frequentarsi.

Approfondisci:

Riccardo Guarnieri svela un accordo segreto

Riccardo Guarnieri attacca Ida Platano