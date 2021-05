Alla luce di quella che è stata criticata essere una era sovraesposizione mediatica, chissà come la potrebbero prendere i detrattori pubblici di Tommaso Zorzi se il giovane influencer, conduttore e opinionista televisivo facesse capolino in scena nel bel mezzo di un video porno. Avente come ospite in collegamento il noto Rocco Siffredi, Tommaso Zorzi si è sbottonato in quel de Il Punto Z sui suoi desideri a luci rosse e non esclude il sogno di voler prendere parte ad un film porno almeno una volta nella vita.

Tommaso Zorzi e il sogno di far capolino nel mondo dell’hard

Tommaso Zorzi e Rocco Siffredi, la coppia senza peli sulla lingua che sbanca gli ascolti in streaming regalando a Mediaset un successo non da poco.

Il celebre pornoattore è stato infatti ospite del giovanissimo Zorzi in quel del suo show su Mediaset Play, Il Punto Z. Una chiacchierata ovviamente a briglie sciolte, senza reticenze e complimenti se non proprio del tutto a ruota libera, come piace a Zorzi e come piace a Siffredi. Di tutto si può e si deve parlare e laggiù, oltre i limiti imposti dai tabù, si è svolta la loro divertente intervista.

Siffredi a Zorzi: “Ti vedrei al cento per cento“

Frecciatine, battute, doppi sensi: l’intervista di Zorzi a Siffredi in quel de Il Punto Z è un potpourri di irriverenza.

“Come mi vedresti come attore in uno dei tuoi film? Voglio fare un porno prima di morire“, confessa divertito Zorzi di fronte a Siffredi, re del cinema a luci rosse italiano. “Ti vedrei al cento per cento, tu sei un ragazzo libero“, risponde Rocco Siffredi. La presenza di Siffredi sbaraglia del tutto le fantasie di Zorzi che è senza freni: “Abbiamo una cosa in comune, un grande ca**o“. E proprio in tema di dimensioni, Siffredi si rivolge poi agli adolescenti verso i quali ha sempre dimostrato tantissimo attenzione in termini di educazione sessuale: “Ai ragazzi consiglio di lasciar perdere il desiderio di volerlo più grande, imparate ad usarlo.

Alle ragazze invece dico: non imitate le porno star, i ragazzi con poca esperienza pensano di potervi fare di tutto“.

