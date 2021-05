Un altro venerdì in compagnia dell’estrazione dell’EuroJackpot. Oggi venerdì 21 maggio 2021 torna la più famosa e ricca lotteria paneuropea. La nuova estrazione della combinazione vincente dell’EuroJackpot si terrà come sempre in diretta alle ore 21:00 di questa sera da Helsinki. Scopri i risultati dell’estrazione.

Estrazione EuroJackpot: cosa è

L’EuroJackpot è una lotteria europea che si svolge a livello unificato da ormai 9 anni tra 18 paesi Europei aderenti. Fu creata da 11 nazioni nel 2012, tra le quali l’Italia, e con il tempo si è estesa ad altre nazioni sino ad arrivare al numero odierno di paesi aderenti.

La composizione del gruppo delle 18 nazioni partecipanti si così costituito nel tempo: Finlandia, Danimarca, Germania, Italia, Slovenia, Paesi Bassi, Spagna ed Estonia erano i paesi fondatori e partecipanti dal 2012; Croazia, Lettonia, Islanda, Norvegia, Svezia e Lituania si sono aggiunte dal 2013; Ungheria e Repubblica Ceca invece dal 2014, Slovacchia dal 2015; per ultima nel 2018 ha iniziato a farne parte anche la Polonia.

EuroJackpot: come prendere parte all’estrazione

Giocare all‘EuroJackpot è semplicissimo: basta scegliere la propria combinazione di composta da 5 numeri, che vanno dal numero 1 al numero 50, e 2 Euronumeri, che invece vanno dal numero 1 al numero 10, ed infine compilare una schedina dal costo minimo di 2 euro.

Una volta messa a segno la propria giocata Eurojackpot da la possibilità a partecipare all’estrazione e di poter vincere grazie alla presenza di ben 12 categorie di vincita, che vanno dal 5+2 al 2+1. I fortunati giocatori che riescono a mettere a segno il tanto sognato 5+2 avranno la fortuna di vincere il montepremi milionario messo in palio dal gioco. E’ bene ricordare infatti che il jackpot di questa lotteria rimane sempre milionario, anche se nell’estrazione precedente ci dovesse essere qualche giocatore in grado di portarsi a casa la somma del primo premio.

EuroJackpot: i dati dell’ultima estrazione

Nell’ultima estrazione dell’EuroJackpot tenutasi venerdì venerdì 14 maggio 2021 non si sono verificate combinazioni vincenti in grado di regalare ai giocatori il 5+2. Nonostante ciò la dea bendata ha sorriso a 9 giocatori che sono stati in grado di centrare il 5+1, regalando ad ognuno di loro la somma di ben 301.615,40 euro. Nel dettaglio della tabella sottostante riportiamo tutte le vincite che si sono verificate in seguito all’estrazione di venerdì 14 maggio 2021:

CATEGORIA N.

VINCITE N. VINCITE ITALIA EURO 5+2 – – – 5+1 9 0 301.615,40 € 5+0 8 0 119.759,00 € 4+2 66 3 4.838,70 € 4+1 1.041 15 276,10 € 4+0 1.805 26 123,80 € 3+2 3.038 38 63,00 € 2+2 46.403 709 21,30 € 3+1 45.425 681 21,00 € 3+0 80.339 1.207 17,00 € 1+2 270.790 4.532 9,10 € 2+1 686.176 10.465 8,80 €

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.