Matteo Diamante, classe 1989, genovese, è nato sotto il segno dell’Ariete il 19 aprile. Volto noto di Canale 5, organizzatore di eventi, vocalist, appassionato di musica e di fitness, sembra un ragazzo pieno di risorse.

Tutto sulla vita privata e sul passato in televisione del naufrago ora all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Matteo Diamante: prima dell’Isola dei Famosi, un passato in tv

Matteo è già ampiamente noto ai telespettatori di Canale 5 e non solo. Sempre quest’anno ha partecipato a La pupa e il secchione (e viceversa) e nel 2017-2018 era il corteggiatore di Sabrina Ghio a Uomini e Donne.

Nel 2019, inoltre, ha partecipato alla seconda edizione di Ex on the beach, il reality show condotto da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Con ben 353mila followers, il naufrago dal fisico statuario è senz’altro anche un’icona di Instagram. Ma si difende bene anche su Tiktok e Youtube, dove il numero di fan è uguale.

Matteo, chi è lontano dallo schermo: la vita privata

Diplomatosi presso l‘Istituto nautico San Giorgio di Genova, si iscrive all’Università della sua città. Successivamente esordisce come speaker su Radio Venezia e inizia la sua carriera di vocalist in discoteca. Oggi Matteo è anche un imprenditore: è infatti il titolare dell’agenzia Senior, attività che si muove nelle pubbliche relazioni.

Il naufrago dell’Isola dei Famosi ha inoltre una grande passione per il fitness e il suo fisico la lascia ben trasparire: dalla palestra alla canoa, ama tenersi in forma. Altro interesse sembra essere quello per i tatuaggi: ne ha diversi sulle braccia e sui pettorali.

Matteo Diamante: il naufrago latin lover dell’Isola dei Famosi

L’influencer genovese è sbarcato sull’isola il 22 aprile e ha riscaldato immediatamente l’aria già bollente delle selvagge Honduras. È recentissima la lite tra lui e la naufraga Miryea, accusata da Matteo di avergli riferito false notizie che l’avrebbero spinto a scontrarsi con altri concorrenti del reality.

Liti a parte, il “diamantone”, come si definisce lui stesso nella sua bio di Instagram, ha trovato nel reality terreno fertile per sfoggiare le sue armi da latin lover. Tra le sue donne prima dell’Isola dei Famosi ricordiamo l’ex fidanzata Nikita Pelizon, modella e tentatrice di Temptation Island nel 2018.