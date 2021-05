Max Pezzali sarà ospite di Carlo Conti per prendere parte al programma Top Dieci. Lo vedremo alle prese con la classifica dei suoi brani più conosciuti che, dopo essere stati sottoposti ad un sondaggio, formeranno una classifica che le due squadre del programma dovranno cercare di posizionare nel giusto ordine.

Max Pezzali e il successo con gli 883

Max Pezzali è nato a Pavia il 14 novembre del 1967 ed è un cantautore italiano. Inizialmente il suo successo è dovuto alla composizione degli 883, uno dei gruppi cult del nostro panorama musicale degli anni ’90. Gli 883 nascevano dal sodalizio del cantante con l’amico Mauro Repetto, ed è durato dal 1991 al 2004 raccogliendo svariati successi che li fece diventare una delle band più amate di sempre in Italia cantanti i sentimenti dei giovani in chiave pop.

Si fanno notare da tutti al Festival di Sanremo nell’edizione del 1995, portando in gara il pezzo Senza averti qui classificatosi all’ottavo posto. Celebri sono i tormentoni di Hanno ucciso l’uomo ragno, Sei un mito, Nord Sud Ovest Est e Gli anni, senza dimenticare Come mai, una delle canzoni strappalacrime più famose della nostra musica. E tanti altri ancora sono stati i successi del duo, arrivato al capolinea nel 2004.

La carriera da solista

Successivamente alla rottura del gruppo Max intraprende una redditizia carriera solista che va ormai avanti da 17 anni e sembra non volersi fermare. Firma ancora una volta grandi successi della musica pop italiana come Lo strano percorso, Il mondo insieme a te, Eccoti e La mia banda suona il rap (in collaborazione con i Flaminio Maphia).

Una curiosità riguarda la sua carriera recente che vede da vicino il Max tifoso. Pezzali infatti è notoriamente dell’Inter e si è prestato a scrivere la canzone che è stata scelta dalla società nerazzurra come inno ufficiale dello scudetto recentemente conquistato dalla compagine milanese.

La vita privata di Max Pezzali

Della vita privata del cantante pavese sappiamo che ha avuto 2 matrimoni. Il primo con Martina Marinucci, con la quale è stato legato dal 2005 al 2013 ed ha avuto un figlio nel 2008, Hilo, nato il 24 settembre.

Successivamente dopo la loro rottura non si è saputo tanto della sua vita privata fino a che si è avuta la notizia di un suo secondo matrimonio con Deborah Pelamatti, che lavorerebbe in un ufficio legale. È nota la grande passione per i fumetti e per le moto, oltre a quella per il cantante Bruce Springsteen.