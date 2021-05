Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Carissimi amici dell’Acquario, questa giornata di sabato sembra configurarsi come abbastanza positiva per voi, fuorché per l’ambito amicale e relazionale. Nel primo caso, sembra che possiate scoprire un vostro amico di vecchia data si è comportato in maniera veramente brutta alle vostre spalle.

In ambito amoroso, invece, sembrate essere spazientiti da un qualche atteggiamento della vostra dolce metà, ma cercate di evitare i litigi. Sul posto di lavoro sarete guidati da una notevole creatività, che vi permetterà anche di ricevere un qualche tipo di consistente gratificazione!

Leggi l’oroscopo del 22 maggio per tutti i segni

Oroscopo Acquario, 22 maggio: amore

Cari Acquario impegnati in una relazione sentimentale, questo sabato potreste essere spinti ad affrontare una brutta situazione che si è creata nella vostra coppia. Seppur le ragioni sembrino essere completamente a vostro favore, cercate di non farvi prendere dal nervosismo, innescando un grosso litigio che finirebbe solo per accentuare il problema.

Potete affrontare civilmente e tranquillamente la questione, fermandovi un attimo a parlare e capendo come migliorarla assieme al supporto della vostra dolce metà!

Oroscopo Acquario, 22 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, una buonissima dose di creatività vi aiuterà a trovare alcune strade uniche per portare a termine le vostre mansioni! Grazie a queste nuove idee, la vostra produttività crescerà in maniera piuttosto considerevole e qualche vostro superiore non faticherà a notarvi, decidendo magari di gratificarvi in qualche maniera tangibile, e non solo a parole!

Oroscopo Acquario, 22 maggio: fortuna

L’influsso della Dea bendata sembra essere decisamente accentuato nella vostra giornata di sabato, amici dell’Acquario! Grazie a questa buona dose di fortuna potrete lasciarvi alle spalle o evitare direttamente ogni sorta di problema che il quotidiano potrebbe chiamarvi ad affrontare!