Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Carissimi Ariete, il vostro sabato sembra configurarsi come leggermente stressante, in particolare per tutti voi lavoratori autonomi e imprenditori. In questa particolare giornata sarà difficile coniugare la vita sociale con quella lavorativa, rischiando magari di dover rinunciare ad un’uscita perché al lavoro avete faticato molto più di quanto credevate.

Nulla di grave, ma prestate solo attenzione alla vostra relazione stabile, in particolar modo se nell’ultimo periodo avete dovuto affrontare una qualche difficoltà o problema. Potreste essere anche interessati da alcuni cambi repentini nel vostro umore.

Oroscopo Ariete, 22 maggio: amore

La giornata amorosa di sabato sembra essere particolarmente tranquilla per voi amici dell’Ariete! Nel caso foste impegnati, prestate solo attenzione a non permettere alla stanchezza lavorativa di rovinare il rapporto con la vostra dolce metà.

Seppur non ci siano problemi a dire di no ai vostri amici per uscire in serata, lo stesso non si può dire per il partner, che potrebbe decisamente storcere il naso.

Oroscopo Ariete, 22 maggio: lavoro

Nel caso foste impegnati con il lavoro anche nel corso di sabato, e foste dei liberi professionisti, allora sembra che la giornata non abbia nulla di buono in serbo per voi. Il lavoro in sé dovrebbe procedere piuttosto spedito, senza causarvi problemi di alcuna sorte, ma lasciandovi un notevole senso di stanchezza che potrebbe finire per compromettere tutto il resto della giornata.

Non preoccupatevi, vi aspetta ancora la domenica per riposarvi!

Oroscopo Ariete, 22 maggio: fortuna

L’influsso della Dea bendata, però, sembra essere leggermente carente. Infatti, nonostante sembri avere qualcosa di carino in serbo per voi, l’umore compromesso o la stanchezza potrebbero spingervi a non vederlo, ignorandolo e perdendolo.