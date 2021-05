Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Voi amici della Bilancia nel corso di questo sabato avrete in mano le chiavi per cambiare completamente il vostro futuro! Approfittando delle grandissime energie e dell’intraprendenza che i movimenti astrali vi donano, potrete prendere in mano le redini del vostro presente, cambiando quello che non vi piace e migliorando le cose che potrebbero andare meglio!

In particolare, grandi opportunità attendono voi amici single del segno, così come chi è disoccupato potrà trovare un’offerta davvero bella! Qualche piccola difficoltà è pur sempre presente, ma nulla che possa rovinarvi la giornata!

Oroscopo Bilancia, 22 maggio: amore

Amici impegnati della Bilancia, ottime possibilità di contatto e unione rallegreranno le cose tra voi e la vostra dolce metà! Anche l’intesa migliorerà notevolmente, permettendovi di dare il via a qualche bel progetto futuro!

Ma sarete voi single a godere delle migliori opportunità in giornata! Qualcuno della vostra cerchia stretta potrebbe confessarvi i suoi sentimenti nascosti, oppure una nuova conoscenza potrebbe far tornare il vostro cuore a battere all’impazzata! Insomma, dovete saper indirizzare le vostre attenzioni nei punti giusti!

Oroscopo Bilancia, 22 maggio: lavoro

Molto bene anche per quanto riguarda la sfera lavorativa, in un generale senso di tranquillità e soddisfazione! Tuttavia, nel caso poteste decidere di fare un turno ridotto, allora non esitate! Questa giornata, infatti, vi da tutte le migliori possibilità all’interno delle varie sfere sociali, non solo in quella amorosa, ma se altri impegni vi riempiono la giornata allora diventa difficile approfittarne.

Oroscopo Bilancia, 22 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna nel corso della giornata di sabato sembra essere decisamente impegnata e distratta altrove. Ma non preoccupatevi, perché entro sera rivolgerà il suo sguardo verso di voi, donandovi una piccola ma gratificante sorpresa!