Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Voi del Capricorno siete davanti ad un sabato che sembra essere piuttosto risolutivo per alcuni problemi che vi hanno colpito nell’ultimo periodo! Specialmente sul posto di lavoro, grazie ad una buona serie di idee e intuizioni saprete trovare soluzioni geniali ai problemi sia vostri che dei colleghi e superiori!

Sembra possibile anche un buon recupero in amore dopo alcune giornate abbastanza difficili e delicate, purché siate voi a fare il primo passo verso la vostra dolce metà.

Oroscopo Capricorno, 22 maggio: amore

Qualche buona opportunità sembra poter attendere voi amici single del Capricorno nel corso di questo sabato! Guardatevi un po’ attorno, anche se sembra che non siate in procinto di trovare l’amore eterno per ora. Voi che siete impegnati, invece, dovreste cercare di ristabilire la calma nella vostra relazione stabile.

Qualche problema ha rovinato il vostro bel rapporto, ma nulla è definitivo e potreste riuscire a recuperare l’intesa, magari facendo una bella sorpresa alla vostra dolce metà. Tutto è in mano vostra, ragionate bene sul da farsi!

Oroscopo Capricorno, 22 maggio: lavoro

Il lavoro, invece, sembra essere decisamente gratificante nel corso di questo sabato! Se qualche problema avesse interessato voi o i vostri colleghi negli ultimi giorni, grazie ad una vostra idea sembra che riuscirete a risolverlo. Questo farà sì che la stima che gli altri nutrono nei vostri confronti cresca notevolmente, dandovi qualche buona possibilità per un futuro più roseo!

Oroscopo Capricorno, 22 maggio: fortuna

L’unica nota veramente dolente della giornata di sabato sembra essere proprio l’influsso della Dea bendata della fortuna. Non aspettatevi di dover affrontare inaudite sfortune o enormi problemi, ma non sperate neppure in grandissime o entusiasmanti novità.