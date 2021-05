Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Cari amici dei Gemelli, nel corso di questo sabato potreste essere chiamati a cambiare qualcosa all’interno della vostra cerchia di amicizie. Sembra, infatti, che qualcuno non sia così tanto onesto e ben disposto nei vostri confronti e allontanarlo dalla vostra vita potrebbe avere delle conseguenze decisamente serene per voi!

Qualche piccola incomprensione potrebbe attendervi sul lavoro e con la vostra dolce metà, ma godrete anche di una rinnovata socialità e di un’ottima propensione ad uscire per divertirvi!

Oroscopo Gemelli, 22 maggio: amore

All’interno della vostra coppia stabile, amici dei Gemelli, sembra potersi configurare una piccola turbolenza. Il dialogo e il confronto con la vostra dolce metà sembrano essere decisamente compromessi ed affrontare un problema in questo clima potrebbe essere una pessima idea. Tuttavia, a causa di un qualche vostro atteggiamento, il partner solleverà una questione, cercate di mantenere la calma, perseguendo sempre la via del confronto costruttivo.

Oroscopo Gemelli, 22 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro non dovreste essere interessati da grandi rallentamenti o problemi in merito ai vostri piani, progetti e mansioni. Ma non tutto è positivo perché sembra che un collega o un superiore non vi abbia preso particolarmente in simpatia e potrebbe criticare aspramente il vostro lavoro. Cercate, anche in questo caso, il confronto senza litigi, ne uscirete sicuramente tutti meglio!

Oroscopo Gemelli, 22 maggio: fortuna

L’influsso della Dea bendata sembra essere particolarmente importante nel vostro sabato, cari nati sotto il segno dei Gemelli! Grazie a lei, infatti, verso sera o nel tardo pomeriggio, sembrate poter ricevere una notizia importante e lieta!