Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, ottime prospettive vi si parano davanti per quanto riguarda la sfera amorosa nel corso di questo sabato! Dolcezza e tenerezza riempiranno i vostri cuori, permettendovi di trascorrere una fantastica serata in compagnia della vostra dolce metà! Ottime anche le possibilità che in serata interesseranno voi amici single.

Sul posto di lavoro sarete in grado di dare il massimo, ma quelle migliorie che state aspettando di ricevere non sembrano ancora dovervi investire, per ora rimanete pazienti e continuate a dare il massimo!

Oroscopo Leone, 22 maggio: amore

Cari Leone single, le stelle sembrano volervi investire con importanti opportunità nel corso di questo bel sabato! Uscite, divertitevi e conoscete gente nuova, non ve ne pentirete! Ma se a far battere il vostro cuore è qualcuno che avete già al vostro fianco, allora dedicategli le necessarie attenzioni, non si può dire se il sentimento sia ricambiato o meno ma vale comunque la pena provarci!

Molto bene per chi di voi è impegnato in una relazione stabile, in un generale senso di tranquillità e soddisfazione, sia erotica che sentimentale!

Oroscopo Leone, 22 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro sembra configurarsi una giornata abbastanza tranquilla e priva di grossi problemi o fastidi! Se ambite ad un aumento o ad una promozione, è importante non mollare il tiro proprio ora, perché sembra che entro la fine del mese possiate finalmente ricevere ciò che desiderate!

Qualche buona idea potrebbe svoltare in positivo la prossima settimana!

Oroscopo Leone, 22 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna in qualche modo vuole esservi vicina in questo sabato, carissimi Leone! È pur vero che sembra essere particolarmente impegnata altrove, ma comunque qualcosa di lieto e sereno vi attende, guardatevi attorno e non fatevelo sfuggire!