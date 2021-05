Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Voi amici dei Pesci sembrate essere al cospetto di una giornata leggermente sottotono questo sabato. In particolar modo, sembrate essere carenti di pazienza e intraprendenza, specialmente sul posto di lavoro. La mattinata, poi, potrebbe causarvi diversi importanti grattacapi per la vostra relazione stabile, con il partner che vi rimprovererà un qualche tipo di mancanza e voi che non riuscirete a mantenere del tutto la calma per affrontare la questione con la mente lucida.

Ma non preoccupatevi, in serata il vostro umore migliorerà notevolmente!

Oroscopo Pesci, 22 maggio: amore

Amici dei Pesci single, qualcosa di bello ed emozionante sembra attendervi nel corso della serata di sabato! Cercate di lasciarvi alle spalle dubbi e delusioni, preparatevi e uscite, solo buttandovi troverete quello che cercate! Voi amici impegnati, invece, prestate attenzione a come affrontate la discussione in mattinata perché da questo dipenderanno anche la vostra serata e la domenica che vi attende alle porte.

Oroscopo Pesci, 22 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro dovrebbe procedere veramente a gonfie vele, anche se la vostra intraprendenza non è esattamente al massimo, riducendo le possibilità di ottenere qualcosa di concreto dai vostri sforzi. Nulla di grave, cercate solo di completare quelle che dovete fare per forza, preoccupandovi più avanti delle vostre belle ambizioni!

Oroscopo Pesci, 22 maggio: fortuna

Infine, anche un carente influsso da parte della Dea bendata sembra poter intaccare questo sabato che di per sé è già sottotono.

Qualcosa dovrebbe averlo in serbo per voi, cari Pesci, ma forse al più potrebbe trattarsi di una nuova offerta lavorativa, sta a voi decidere se vi sembra vantaggiosa o meno!