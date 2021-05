Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, la vostra giornata di sabato purtroppo non sembra essere particolarmente serena, ma fortunatamente non dovrebbero attendervi neppure grossi problemi! I rapporti famigliari procedono veramente a gonfie vele, ma quelli amicali e amorosi sembrano essere anche piuttosto carenti.

Occhio a saper distinguere cosa è importante da cosa non lo è, in qualsiasi campo ma soprattutto nel lavoro, che tra stanchezza e monotonia dovrebbe comunque procedere tranquillamente!

Oroscopo Sagittario, 22 maggio: amore

Cari Sagittario impegnati in una relazione stabile, se nell’ultimo periodo aveste trascurato leggermente la vostra dolce metà, ora è importante che facciate ammenda, ammettendo le vostre colpe e cercando di risolvere il problema. Se non foste disposti a farlo, sappiate allora che la vostra decisione è stata presa e la conseguenza potrebbe non essere così felice come potreste pensare.

Le decisioni importanti non sono particolarmente favorite in giornata, quindi state attenti.

Oroscopo Sagittario, 22 maggio: lavoro

Sul posto di lavoro non dovreste affrontare problemi o sfide, e neppure litigi con colleghi e superiori. Attivi ed energici, completerete tutte le vostre mansioni senza grosse fatiche, anche se verso la fine del turno potreste avvertire il peso di tutta la settimana sulle spalle. In tal caso, tronate a casa e riposatevi, la prossima settimana sembra essere decisamente positiva!

Oroscopo Sagittario, 22 maggio: fortuna

Infine, carissimi Sagittario, nel corso di questo sabato piuttosto altalenante, anche l’influsso della Dea bendata della fortuna sembra attestarsi su livelli abbastanza bassi.

Nulla di preoccupante, siete abituati a cavarvela, ma la giornata non presenta neanche grandi sfide!