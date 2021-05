Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, gioite perché il vostro sabato sembra essere decisamente buono, sia per l’amore che per il lavoro, regalandovi delle importantissime occasioni, che però dovrete saper sfruttare! Sotto il piano professionale sembrano attendervi delle buone possibilità di guadagno, probabilmente da un lavoro concluso in maniera eccelsa, come al vostro solito!

Potreste solo essere colti da un leggero senso di noia, ma nulla che non possa essere risolto semplicemente cercando il sostegno delle persone che vi fanno stare bene e con le quali vi divertite regolarmente!

Oroscopo Toro, 22 maggio: amore

I vostri rapporti amorosi, cari Toro, sembrano dover procedere veramente a gonfie vele nel corso di questo bel sabato! Cercate di dedicare alla vostra dolce metà, o alla sua ricerca, le giuste energie e attenzioni, perché gli astri vi sono veramente favorevoli e premiano le iniziative!

Anche i rapporti amicali procedono benissimo, e voi amici single potreste provare a valutare qualcuno della vostra cerchia stressa che sembra interessato a voi!

Oroscopo Toro, 22 maggio: lavoro

Molto bene anche per quanto riguarda la sfera lavorativa, anche se lavorare al sabato è sempre una cosa poco serena. Ma voi dovreste provare un buon senso di soddisfazione per le cose che riuscirete a concludere in giornata, garantendovi anche delle ottime opportunità per qualche guadagno extra. D’altronde vi siete impegnati a fondo nell’ultimo periodo e ora è giusto godersi i frutti dei propri sforzi!

Oroscopo Toro, 22 maggio: fortuna

Infine, carissimi Toro, anche la Dea bendata vi sostiene in questa giornata, grazie anche all’aiuto di Giove che transiterà velocemente e per poche ore nella vostra orbita. Grazie a loro, potreste incappare in un’importante novità, oppure riceverete una notizia veramente bella!