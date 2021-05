Pronto un altro viaggio tra i sentimenti per i partecipanti dell’isola con più tentazioni d’Italia. Torna in televisione su Canale5 Temptation Island per accompagnarci in una calda estate fatta di gelosie e amore. Al timone della trasmissione ancora una volta Filippo Bisciglia, sempre pronto a raccontare ai fan del programma gli stati d’animo delle coppie che prendono parte al reality.

Temptation Island: la data di inizio

I tanti appassionati che erano in attesa di notizie ufficiali sull’inizio della trasmissione hanno finalmente la risposta alla loro domanda. Quando inizierà Temptation Island? Se lo chiedevano in tanti ed ora c’è una data pronta a rispondere alla domanda dei fan

Ormai è arrivata la data ufficiale di inizio del programma, quando Filippo Bisciglia svelerà le coppie che parteciperanno e tutti i tentatori e le tentatrici del love show di Canale5.

Mercoledì 30 giugno 2021 dovrebbe tornare in prima serata il programma di punta dell’estate di Mediaset campione di ascolti e di interazioni social tra i più giovani e non solo.

A differenza di quanto fatto nelle passate edizioni, quando veniva messo in onda il martedì, dunque lo show sta per tornare di mercoledì dato che la casella del giorno precedente sarà occupata da un altro show molto seguito come il programma dedicato alla musica Battiti Live.

Lo show sui sentimenti dovrebbe dunque accompagnare gli spettatori come sempre per 6 appuntamenti che andrebbero dal 30 giungo 2021, tornerebbe poi per i mercoledì di luglio il 7, il 14, il 21 ed il 28 per poi chiudere con un solo appuntamento in agosto che dovrebbe essere trasmesso il 4. Ma ancora non ci sono notizie ufficiale in merito alla messa in onda di mercoledì nel mese di luglio 2021 e quindi potrebbero esserci delle variazioni in seguito. Staremo a vedere.

Il cast di Temptation Island

Al momento non sembrano esserci delle notizie certe sui partecipanti al programma.

Sono tanti i rumors sulle coppie che potrebbero far parte del cast ma l’unica cosa certa è che alla guida del viaggio nei sentimenti ci dovrebbe essere Filippo Bisciglia, pronto a tornare dopo la pausa di un anno dovuta alla conduzione di Alessia Marcuzzi.