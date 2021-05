Il canale di Hbo Max ha rilasciato il trailer ufficiale dell’episodio celebrativo di Friends a 15 anni dalla fine della sitcom amata in tutto il mondo. Tornano dunque per un unico appuntamento gli amici che hanno segnato un’era e si sono imposti all’attenzione del grande pubblico portando in scena la vita tutta da ridere di 6 amici di Manhattan. Rivedremo quindi Rachel Green, Monica Geller e Phoebe Buffay, e i ragazzi Ross Geller, Chandler Bing e Joey Tribbiani.

Friends: la reunion del cast

È ormai tutto pronto per la reunion più attesa della tv, così tanto bramata dai milioni di fan che non sono mai riusciti a fare a meno delle storie di quei 6 Friends che tanto avevano amato.

Da quando la sitcom statunitense ha mandato in onda la sua puntata finale, nel lontano 6 maggio 2004, è sempre rimasta viva negli appassionati telespettatori la speranza di rivedere un giorno i protagonisti anche solo per una puntata. E l’attesa sta ormai per terminare dato che basterà aspettare il 27 maggio 2021 per gustare questo imperdibile appuntamento.

Friends: il trailer rilasciato da Hbo Max

L’imminente messa in onda dell’episodio celebrativo però andrà in scena solo negli Stati Uniti, quando sbarcherà in tv oltreoceano sul canale Hbo.

Lo ha annunciato proprio Hbo Max pubblicando un video sul proprio canale ufficiale Youtube dove mostra i 6 attori conversare in quelli che furono i luoghi della serie diventati di culto.

Nel trailer infatti assistiamo ad un tour dei luoghi che hanno segnato la sitcom, protrattasi per ben 10 anni a cavallo tra il 1994 ed il 2004. Rivediamo la storica fontana della sigla, le poltrone ed i divani che hanno accolto le loro scenette più esilaranti e poi ancora tutti le parti di quella casa che faceva da sfondo alla vita degli amici più amati della tv.

Perché i ragazzi e le ragazze di Friends sono stati degli amici per tutti gli spettatori che hanno visto anche sono una parte delle 10 stagioni mandate in onda.

E proprio come degli amici si sono ritrovati sul set tutti gli attori protagonisti per girare un episodio celebrativo che i fan di tutto il mondo certamente non vorranno perdere. Rivedremo quindi Rachel Green, Monica Geller e Phoebe Buffay, e i ragazzi Ross Geller, Chandler Bing e Joey Tribbiani con le attrici Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow e gli attori David Schwimmer, Matthew Perry e Matt LeBlanc ad interpretarli nuovamente.