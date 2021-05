Debutta in televisione alla conduzione di un programma televisivo l’influencer Giulia De Lellis. La conosciutissima beniamina delle giovani ragazze, che ha costruito la sua notorietà tra Uomini e Donne e l’intensa attività sui social, è pronta a condurre Love Island. Il reality game di Discovery sta per partire sui canali di Discovery+ e Real Time.

Giulia De Lellis alla conduzione

Un po’ come era successo a lei quando seduta sulle sedie del conosciuto programma ideato e condotto da Maria De Filippi, anche i ragazzi e le ragazze che prenderanno parte a Love Island sperano di trovare l’amore in tv.

Giulia De Lellis sta per lanciare il nuovo reality game di Discovery che vede al centro la vita di un gruppo di ragazze e ragazzi chiusi in una casa in cerca dell’amore.

Love Island: la De Lellis vedrà nascere qualche nuova storia d’amore?

Love Island avrà presto la sua versione italiana ed andrà in onda a partire dal 7 giugno 2021. Il suo fortunato format ha fatto già breccia nei cuori dei telespettatori britannici che hanno seguito le vicende dei partecipanti al love show ed ora prova a seguire l’onda e a sbarcare in Italia. A fare la padrona di casa ci sarà una delle influencer più conosciute di casa nostra che delle sue storie d’amore pubbliche ha fatto il suo tratto distintivo.

Lo show della De Lellis parte da un presupposto semplice: prendere due gruppi di giovani, uno di ragazze e l’altro di ragazzi, necessariamente single e disposti a trovare l’amore mentre il pubblico spia le loro vicende mentre sono rinchiusi in una lussuosa villa. Il gruppo dovrebbe essere composto da 25 a 30 persone e vedrà gareggiare i partecipanti fino a vincere un premio finale in denaro.

Per vincere il premio ogni concorrente dovrà formare una coppia con una persona con la quale sceglierà di svolgere tutto il gioco fino a quando, restato da solo, non verrà eliminato.

Il gioco metterà alla prova le coppie createsi con prove sia fisiche che mentali, fino a che non resterà solo una coppia. Nel format di successo entrerà in gioco anche il pubblico che, dotato di app, televota da casa per decidere la sorte delle coppie a rischio eliminazione.