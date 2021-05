Mahmood è uno dei super ospiti dell’appuntamento odierno con il talk di Canale5 Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin il giovane cantante apre il suo cuore raccontandosi a tutto tondo, tra successo, tematiche di attualità e vita privata. Ma, alla domanda della conduttrice, il ragazzo ammette di vivere un periodo “terribile” legato alla sua sfera sentimentale: “Non voglio pensare all’amore“.

Mahmood si racconta a Verissimo

Mahmood concede una lunga ed intima intervista a Verissimo, nel salotto del sabato pomeriggio di Canale 5. Ai microfoni di Silvia Toffanin l’artista ripercorre la sua vita e la sua carriera, costellata di grandi successi e di una fama sempre crescente.

Poliedrico e carismatico, genio artistico e talento, Mahmood ha rappresentano una vera e propria scoperta nel panorama discografico nazionale degli ultimi anni. A cominciare dal successo a Sanremo 2019 con la sua Soldi, che ha rappresentato un trampolino di lancio non indifferente per spiccare definitivamente il volo.

Oggi a Verissimo il cantante ripercorre la sua carriera e la sua vita, provando a sbottonarsi riguardo alla sua vita privata che tanto fa parlare di sé. E proprio su questo aspetto il ragazzo lascia di stucco i telespettatori, ammettendo di non stare passando un periodo particolarmente roseo.

Mahmood e l’amore: “Periodo terribile“

L’intervista a Mahmood tocca numerose tematiche, dalla sua brillante carriera al discusso Ddl Zan a sostegno di una legge contro l’omotransfobia, in favore del quale il cantante si è più volte espresso. La chiacchierata con Silvia Toffanin, tuttavia, si fa sempre più intima e arriva a coinvolgere anche la sfera sentimentale del suo ospite.

Alla domanda della conduttrice, curiosa di sapere se fosse attualmente innamorato, Mahmood spiazza tutti e con un filo di disagio ammette: “Domanda peggiore non mi potevi fare.

È un periodo terribile, infatti per quello sto cercando di lavorare. Non voglio pensare all’amore perché ho tanta confusone nel cervello. Io adesso sono alla via di mezzo tra lo stare bene e lo stare malissimo. Spero di capire bene, faccio fatica a capire le emozioni che ho in questo periodo, se sono innamorato oppure no, se sono felice o triste… Ho molta confusione in testa“.

